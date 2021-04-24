亞洲女星掀離婚潮？前田敦子斬斷2年婚　福原愛感謝江宏傑放手

馮紹峰與趙麗穎、江宏傑與福原愛，前天（23日）一前一後宣布離婚，未料當天晚間，AKB48前成員前田敦子與勝地涼也宣布結束2年9個月的婚姻，三對知名夫妻「接力離婚」，讓網友不禁表示：「是亞洲離婚日？」感到不可思議。

大陸男星馮紹峰2018年迎娶小9歲的趙麗穎，隔年3月迎來兒子「想想」，沒想到夫妻近日透過官方宣布離婚，他們聲明中提到「已決定和平分手並結束婚姻關係」，離婚手續這幾天已辦妥，強調是雙方深思熟慮後的共識，無關網路流言及外界影響，同時透露分開原因，「因工作的聚少離多，選擇重新回歸朋友關係」。而他們的2歲兒子「想想」，將由趙麗穎、馮紹峰共同扶養。

「桌球CP」江宏傑與福原愛婚變傳了52天，婚姻關係也在23日畫下句點，江宏傑已向法院遞出離婚訴狀，並透過公司表示：「希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」而福原愛則回應，很感謝江宏傑願意協議離婚，他們也正在商討兒女的監護權。

AKB48前成員前田敦子，也在23日晚間宣布與勝地涼結束2年9個月的婚姻，她透露雙方生活模式、價值觀等問題，導致彼此關係變調，最後雙方協議離婚，決定各過各的生活，至於2歲兒子的監護權歸女方所有，但2人會合力扶養。勝地涼也表示，自己依然是兒子的父親，這點事實不會改變。

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