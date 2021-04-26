小甜甜擁吻照曝光！帥老公撞臉宥勝　深情告白：在我懷裡幸福生活吧

小甜甜（張可昀）1月與宋姓保險業男友登記結婚，預計7月生下夫妻倆第一個小寶寶，小甜甜近日公開老公當初告白追求她的影片，老公陽光帥氣的長相激似宥勝，對小甜甜的用心也在影片中表現無遺，讓粉絲直呼：「為妳感到幸福。」

小甜甜幾段苦戀無疾而終，她坦承過往都是主動追求男生，「暗戀之後把自己變成工具人，努力迎合跟討好」，假裝愛運動、活成男生想要的樣子，搞得自己很卑微，倒頭來只是「女版李大仁」，直到老公出現，「他讓我知道，我不用那麼忙那麼累」，小甜甜說她可以在老公面前素顏、放屁，開心自在做自己，原來這就是被愛被喜歡的感覺。

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巧的是，這也是小甜甜老公第一次跟女生告白，「以前都是別人追我」，影片中他進到小甜甜家，拿出事前準備的卡片：「雖然認識妳不久，但是我們好像似曾相識、一拍即合，總有聊不完的話題，什麼都可以聊，很期待往後有妳的日子，有妳的日子都可以很開心，妳就可以在我的懷裡幸福的生活吧，愛妳的寶寶。妳願意做我的女朋友嗎？」小甜甜感動到說不出話，只能點頭，被老公開心擁在懷裡激吻，幸福感滿溢。

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