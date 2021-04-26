幕後老闆是布萊德彼特！尹汝貞領奧斯卡笑問：你怎麼不來探班

第93屆奧斯卡頒獎典禮今（26日）登場，73歲南韓演員尹汝貞，憑著在《夢想之地》飾演「另類的奶奶」一角，打敗奧莉薇雅柯爾曼、阿曼達塞佛瑞等人，勇奪本屆「最佳女配角」，成為南韓首位抱走小金人的藝人。除了抱獎，她跟身兼《夢想之地》製片、出資者的大明星布萊德彼特的爆笑互動，更成為典禮另一焦點。

尹汝貞不負眾望拿下奧斯卡最佳女配角獎，她一上台就先謝謝《夢想之地》的幕後老闆布萊德彼特：「我終於見到布萊德彼特先生！」隨後質問對方：「當我們在拍片的時候你在哪裡？」舉動笑翻台下，媒體也表示，這是第一位敢質問布萊德彼特為何不探班的演員。

尹汝貞也稱讚「老闆」布萊德彼特，由於他的名字英文發音較難，但對方卻很標準，她表示：「我看著他在舞台上叫我的名字，我聽得出來他有練過，唸得很正確！」尹汝貞也笑說，當聽到自己被唱名後，上台有點不知所措，「我一下子就不知道我該說什麼」。

她事後接受訪問，有記者問尹汝貞，若有機會跟布萊德彼特合作，會想拍什麼題材的作品？尹汝貞直言：「我覺得這不可能會發生！」謙虛的說自己外貌、年紀等關係，做夢都不會去想這件事，所以拒絕回答此提問。逗趣的是，有位女記者表示「此題非問不可」說：「你們下台後，他（布萊德彼特）有說什麼？聞起來是什麼味道？」提問引起哄堂大笑，尹汝貞笑回：「我沒聞到什麼誒，我又不是狗！」

尹汝貞不改以往幽默，得獎後感謝兒子，笑說：「因為是他們讓我必須出門上班！」而這獎杯，則代表媽媽很努力的工作，尹汝貞同時把這個獎項獻給她的第一部電影的導演金綺泳，表示如果他還在世應該會很開心。《夢想之地》已在台上映。

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