手搖飲農藥超標！「副業女王」丫頭火速停賣止損：請客人放心

丫頭（詹子晴）近來經營副業有成，今（26日）她的手搖飲品牌「不要對我尖叫」被台北市政府衛生局查出其中商品原料「乾燥玫瑰花瓣」殘留農藥超標，不符合規定。對此，丫頭火速聲明：「玫瑰商品已經停賣好一陣子了，所以客人可以放心。」

丫頭成立的手搖飲品牌「不要對我尖叫」，3年多已擴張到約340個店家，經營副業相當有成，不料今（26日）被台北市衛生局查出位於中山區手搖店的商品「乾燥玫瑰花瓣」檢出殘留農藥不符規定，目前已被通知下架。

飲料出問題，丫頭趕緊回應：「我們發現檢驗不合格，立刻當下就已經請全部門市停賣，並將全部門市的貨都全數退貨給廠商處理。」並承諾會要求廠商檢驗合格為止，表示：「玫瑰商品已經停賣好一陣子了，所以客人可以放心，目前廠商已經跟衛生署提出最新的報告是沒有問題的，我們會再確認好商品沒問題才會使用。」

丫頭強調玫瑰商品已停賣一陣子，請客人可以放心，至於罰鍰問題，她表示：「沒有收到罰鍰，因為我們也是一知道有問題就已經立刻停賣並且請廠商負責。」

近年來丫頭經營多項副業，包括手搖店、日本料理、酒吧、燒肉、咖哩飯、SPA美容、潔膚巾以及東區「狼人殺桌遊店」等，堪稱「副業女王」，其中手搖店已擴張到約340個店家，年收高達千萬，很有生意頭腦。

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