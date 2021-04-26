保持生活儀式感！孫儷11年婚姻長跑哲學　「鄧超是我理想中的戰友」

去年8月，上海白玉蘭獎的頒獎典禮，光彩奪目的女主角們只有一人能上台領獎，演員孫儷不是那晚的幸運兒，她落寞地準備搭車回家，上車那一瞬間她驚呆了，先生鄧超西裝革履，帶著兩個孩子來迎接她，他買了一束白玉蘭花，有點靦腆地說：「這個季節的白玉蘭都是花骨朵，沒有開花的。」這是她們認識的17年、結婚的第11年，而這個男人依舊能給她驚喜。

演藝圈一片離婚潮來襲，影迷哀鴻遍野「再也不相信愛情了」，孫儷與鄧超這對日常互懟的夫妻，儼然成了娛樂圈最後愛情信仰，影迷說「只要孫儷鄧超沒分開，我就相信世上還有真愛」，他們每年生日、結婚紀念日的祝福、拍紀念照，微博分享日常生活的小確幸，孫儷形容「我們是生活中的伴侶、孩子中的父母、工作中的同事、理想中的戰友，養生中的師徒」。

銀幕情侶朝夕相處，為角色入戲太深，真正走入婚姻時，沒了燈光和美化的濾鏡，往往才是考驗的開始。婚後他們有了孩子，孫儷減少工作量，對劇本精挑細選，《甄嬛傳》、《芈月傳》、《安家》部部佳作，每次出演全情投入，劇本上滿滿重點，鄧超都會來探班打氣。鄧超轉型成導演，孫儷就是他的強力宣傳員，「我們對愛的理解，就是在一起，陪伴，傾聽，互相尊重，我們都希望孩子將來是個有愛的孩子，那麼首先先讓孩子感受到愛，讓他們在愛的環境裡成長。」

鄧超婚後改變了很多，孫儷說，「沒孩子前，鄧先生不到半夜絕不睡覺，天天晚上都要約朋友吃飯聊天。現在每天趕都趕不出去，在他心裡，沒有什麼比和孩子吃飯聊天更重要的事情了，哪怕累到吃飯吃到一半都能睡著，也必須要和孩子一起。」每個階段的夫妻關係，都有起伏。最好的愛情，是彼此能為家庭讓步，跳一場有進有退的恰恰舞。

生活的儀式感，是夫妻間的浪漫。鄧超從不吝給予浪漫，送花是基本配備，孫儷拍《甄嬛傳》時，收到白玫瑰，典禮上收到白玉蘭，即便送小孩上學後途經市場，鄧超都不忘帶束花給孫儷。去年生日禮物是一個鄧超親手做的蛋糕，失敗了好幾次，奶油打不起來，基底的蛋糕體還切歪了，卻是她最甜蜜的負荷。

在別人眼裡，不管戲內戲外，孫儷和鄧超都是女強男弱的搭檔，孫儷的甄嬛娘娘氣勢，總是高於鄧超一截。而最好的愛情，是能佩服他的勇敢，也能欣賞他的柔軟。他在我面前可以是大人，也可以像個小孩。在外頭，鄧超是綜藝節目裡勇敢奔跑的戰士，也可以為了在節目裡跳舞練到半夜都不休息，但見到女兒他就瞬間柔情似水，會捨不得女兒哭，跟著一起哭，會因為要拍戲離家，執意帶走孩子的玩具，想念時能聞聞味道，「最重要的是，不能和我們視頻，一視頻就哭」，也見不得孩子哭，「小花一哭，他不管三七二十一就會說，你一哭爸爸的心都要碎了」，甚至父女抱頭痛哭起來。在孫儷的眼裡，鄧超可以強大，也能脆弱。

孫儷享受生活，喜歡泡腳、針灸、繪畫、書法，體驗人生樂趣，鄧超配合他，不再當夜貓晚上小酌，改成白天喝茶，他們一起研究養生，為了不想太快變老，能陪孩子久一點。她做失敗的麵包、黑暗料理，全進了他的肚子裡。被粉絲偶遇一起去爬山，孫儷爬山登高游刃有餘，鄧超卻吐槽這不是旅行，根本是鍛鍊鐵人三項，看似不對盤的興趣，卻總有人願意陪著你去，難怪粉絲都說孫儷「嫁給了真正的愛情」。

孫儷的微博簡介，不是演員，也沒列出作品，而是「1+1=4」，把家庭放在首位。銀幕夫妻難免聚少離多，相見的日子開心，分離的日子做好自己，保持生活儀式感，總把對方時時刻刻放在心裡，就是孫儷與鄧超的婚姻哲學。那束頒獎典禮後的白玉蘭花，孫儷捨不得扔，晾了半年成乾燥花，配上收藏的竹籃子，要讓它們成為永恆。

真正幸褔的婚姻沒有驚濤駭浪，只有且行且珍惜。