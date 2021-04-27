天后內心話大公開！蔡依林把恐懼當動力　自勉「每場演出都像最後一次」

蔡依林為時2年歷經台北首演、高雄巨蛋，再到這次台北加演場共17場巡迴的「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」在昨（26）日終於告一段落幕，她每次都會在演唱會快結束，演唱《玫瑰少年》前，把握機會跟台下都歌迷分享「內心話」，希望讓歌迷在每次演唱會結束後，能帶著滿滿的感動及能量回家。蔡依林在這次演唱會上，還語出驚人的自曝倦怠期，直言：「每一次演出，都像最後一次跟你們見面。」

伴隨著《玫瑰少年》的開頭旋律，Jolin每次的「Ugly Beauty語錄」，讓歌迷稱為是Jolin的心靈雞湯，收穫滿滿、感動也滿滿，前晚她與大家分享倦怠與恐懼，「在我這麼漫長的工作時期，大概有21年時間，老實說，我自己也有經歷過倦怠期，也有覺得自己每天都在重複做一樣事情，覺得好像沒有為這世界帶來什麼，每天都活在我想多做些什麼，但我很無力。但結束一直都是我的恐懼，直到我把恐懼變成我的動力，就像每一次演出，都像最後一次跟你們見面，我會怎麼樣。」

而前幾天所說的心靈絮語，包括：「你會不會有一種很想做，但一直沒有去做的夢想？因為你只是害怕和別人不一樣、嘲笑你，覺得你辦不到、覺得你沒有天份的事，我曾經有，你有嗎」、「所有別人曾經笑過的、用力的踩扁你的、現實讓你無法完成的夢想，你都要相信你自己辦得到的，相信你的直覺好嗎」等語句。Jolin透露，許多話是自己在生活過程中體悟，或是靠著寫日記時與內心自我對話而啟發的靈感，希望藉著演唱會，跟大家分享自己所知、所想及所得。

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