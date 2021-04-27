比周杰倫更寵兒！《璀璨帝國》台裔貴婦撒百萬美金為「皇太子」慶生、養羊駝當豪宅寵物

「寵女狂魔」周杰倫日前為女兒小周周在6.6億元豪宅內蓋了座粉紅色城堡，贏得歌迷一片讚賞，誰不想有巨星爸爸寵著呢！當有錢人的快樂，小朋友可能還不懂得感受，父母卻是最得意的，看看《璀璨帝國》（Bling Empire）裡的富豪家庭們，無不把下一代捧在手掌心，名牌服飾加身、私人飛機出遊，連開玩具車都是法拉利！

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《璀璨帝國》裡的台裔貴婦Christine Chiu，結婚逾10年才生下獨生子Baby G，自然是寵愛萬千，她曾在節目透露整形醫師老公Gabriel Chiu是宋朝趙氏第24代後人，如果皇帝制度還在，「Baby G可能成為太子！」皇太子的待遇不一般，Baby G住的豪宅裡有超大游泳池、庭院，可以盡情奔跑玩樂，從小就搭乘私人飛機，跟著媽媽到處血拚精品。

Christine更恨不得把有子萬事足的快樂，分享到社群媒體上，IG上有許多Baby G穿名牌西裝的帥氣模樣，可愛程度破表，同時入鏡的還有兩隻羊駝寵物。兒子1歲生日時，她豪擲百萬美金（約2,800多萬台幣）舉辦盛大派對，設置一台夾GUCCI名牌包機器，任入場來賓夾取，極盡誇張豪奢；好友也回送一台法拉利兒童跑車，讓Baby G拍兜風照更有面子。

Christine往年會親臨美式足球超級盃賽事，今年可能因疫情關係，沒有親自到場，她仍不忘在IG秀出去年舊照，只見咬著奶嘴的BABY G，被爸爸擁在懷裡，模樣超級可愛，這超級盃賽事門票一張要價10幾萬台幣以上，小王子的待遇羨煞眾人。因Christine抗拒再生育，醫師老公欲請代孕代勞，盼能誕下一位美麗小公主，期待第二季開播有好消息，母女檔打扮起來肯定更美。

另一位劇裡擁有身家2億美金、來自丹寧世家的名媛Cherie Chan，也是寵女無極限！她未婚懷孕後育有女兒Jadores和兒子Jevon，男友卻遲遲不肯求婚，想給小孩完整家庭的Cherie更加用心，把女兒打扮成小公主，讓她穿上GUCCI涼鞋、披著LOUIS VUITTON圍巾，身旁也常見媽媽最愛的HERMÈS包；連貴婦Anna Shay也很喜歡Jadores，甚至想送鑽石手鐲給她，被Cherie婉拒了。

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不只穿戴名牌、出國旅遊、幫Jadores成立IG帳號，曾簽約當歌手的Cherie Chan甚至帶2歲多的女兒參觀韓國偶像團體BTS的演唱會，怕噪音影響聽力，她訂好昂貴包廂，讓女兒爽爽地待在包廂內又蹦又跳，開心地看完演唱會，不須跟一般觀眾在場內推擠。BTS歌迷羨慕不已，在IG影片下搞笑留言「妳還領養小孩嗎？我可以當Jadores的姊妹！」

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在有錢人的世界不分窮養富養，下一代都是小王子、小公主，不過，Christine跟Cherie都強調和孩子相處快樂最重要，這些奢侈的華服、美照，只是記錄回憶的一部分，「事實是他們可能不記得設計師，不會想要這些奢侈品，但會留下快樂的基礎、愛、勇氣，與對自己、他人的尊重。」