鳳梨鼠薯遇天敵！亂彈鼻屎惹怒媽媽　繞圈追打笑翻網友

29歲網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）以道地江湖味、暴走式幽默走紅，雖然無意轉戰演藝圈，仍不減粉絲對其黏著度。他24日上傳一段影片，因隨意彈鼻屎惹毛老媽，2分多鐘的片段被手持「武器」的媽媽追著跑，2人僵持不下的畫面十分爆笑，觀看數飆破28萬。

影片開頭，只見鳳梨狂挖鼻孔，老媽氣呼呼地把門鎖上，手拿水瓶準備教訓兒子，鳳梨被嚇到趕緊竄逃，疑似員工的女子也撤退，怕掃到颱風尾，媽媽這時怒嗆：「有膽不要走啦！」鳳梨反問：「我挖鼻屎不行喔！有害到妳？」媽媽聽了更氣：「我跟你說，有種就不要跑！」

鳳梨這時白目地彈飛手上的鼻屎，媽媽見狀氣到裝狂，「你再彈，你再彈試試看，真的是，我要給你用抽的喔！」鳳梨一邊說「又沒彈到妳」，一邊要老媽先坐下，母子就圍著桌子不斷繞圈，對峙至少2分鐘以上。

最後媽媽跑到厭煩，似乎打算休戰，便要把鳳梨趕出門，但他深怕被突襲，心戰喊話：「啊如果妳打我妳是卒仔，我相信妳人品，妳要做沒品的人還是有品的人？」接著火速開門想衝出去，但開鎖動作實在太慢，又被媽嗆：「連門都不會開，沒用的咖小！」

有趣的是，媽媽在最後一刻伸手作勢打鳳梨，他驚到放聲尖叫，最後才死命「鑽」出門，窩囊模樣與他平時直播前的狠勁差很大。網友看完影片笑到流淚：「拍攝者不救」、「鼠薯開門時有嚇到」、「媽媽感覺就是狠角色」、「為何孩子都喜歡跟媽媽玩繞著桌子妳追我跑的遊戲，長大了還玩不膩」！（編輯：楊穎軒）

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