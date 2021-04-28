不在坤達面前打嗝！柯佳嬿保鮮婚姻設底線　「喜歡自己原來的樣子」

柯佳嬿首本散文書《再見 少女》單日賣破1萬本，昨（27）日她出席發布會分享創作靈感，書中寫到「承認吧，現在你只想叫他去死」，讓人好奇是指誰？柯佳嬿表示這是一種形容，「是我現階段對愛情的看法」，並非單一事件，也不全是她的故事，若要寫自傳，等到60歲再來考慮。和坤達結婚3年，柯佳嬿坦言在愛情裡做自己，但也不至於自在到在對方面前打嗝、放屁，要維持一段長時間的關係，她自設一些基本底線。

柯佳嬿將愛情觀書寫成散文，有的女生為了另一個人去隱藏、妥協部分自己，對她來說這不是長久之計，「要喜歡自己原來的樣子」，柯佳嬿打個比方，她的食量有多大就點多少菜，不須去假裝小鳥胃，那會在另一半面前打嗝放屁嗎？她笑說：「盡量還是避免，我也希望對方不要，一段長時間的關係會經歷不同階段，要維持對對方的欣賞，有些基本的還是要去維持。」

什麼時候會跑出少女心？柯佳嬿說「好像都在戲裡面」，除非是追劇或看到零食、甜點，才會釋放「柯少女」的一面。許光漢、施柏宇合體送花籃，祝福柯佳嬿新書大賣，她受訪透露《想見你》電影版已經進入前置期，「還沒有時間跟他們見到面，先把書忙完」。

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