「離婚像要了我的命！」韓星尹汝貞勇奪奧斯卡 等來前夫遲到35年的道歉

「離婚就像要了我的命！」

「在那個時代是犯罪！」

「只有我們的離婚被放大，好像我們離婚率更高一樣，作為公眾人物就是這樣。」

一部仿紀錄片式的韓國電影《女演員們》，描述某年的聖誕夜，6個知名韓國女演員為拍攝時尚雜誌封面齊聚一堂，等待珠寶送來的空檔，暢聊演藝圈八卦，展開一段既真實又虛幻的對話。當時年紀最長的的尹汝貞，雲淡風輕說著離婚後的委屈，同樣失婚的年輕女演員們，忍不住哭了起來，她舉起香檳說，「妳們哭什麼，喝酒吧！」

1947年出生的尹汝貞，因為在電視台打工，因緣際會走上演員之路，1971年演出導演金綺泳的電影《火女》受到好評，橫掃韓國青龍電影獎、大鐘獎及釜日電影獎等多個獎項，成為炙手可熱的女演員。

攀上事業巔峰之際，尹汝貞沒有貪戀名聲，因為愛上對方的才華，1974年選擇嫁給了歌手趙英男，隨之飛往美國定居，生下兩個孩子，享受平凡的幸福。可惜美好日子不長，當她像傭人般整理家務、帶孩子時，趙英男卻外遇出軌了，和大學校友白恩實舊情復燃，尹汝貞一再退讓的後果，是丈夫問她：「可不可以帶小三回家一起生活？」忍無可忍之下，她選擇離婚，要回孩子扶養權返回韓國，希望重啟演藝之路。

80年代，在民風保守的韓國社會，離婚並不光彩，38歲的尹汝貞沒有昔日風華，她在《女演員們》裡訴說委屈，「電視台高層勸我說，離開影視圈2、3年比較好，如果離婚的女人，馬上出現在電視上的話，會影響人們的情緒。我那時候可是那種時代，離婚完全就是要了我的命，當時最委屈的是，我是被甩才離婚的，只是不想宣揚，畢竟是自己的人生破滅，想盡量低調，以為隨著時間流逝，應該可以淡忘，媒體吵得沸沸揚揚，拋棄我的人也不出來解釋，說什麼性格差異、潔癖症，被傳成這樣，我實在是太委屈了。 」

她一度想回到美國，當個平凡的超市收銀員，養活兩個孩子，被編劇作家金秀賢一番話敲醒：「妳這麼笨嗎？妳可以要回妳的名聲，像當年那樣。」在好友力挺下她重回演藝圈，慢慢從小角色演起，2010年再度以《下女》獲得青龍電影獎與大鐘獎的肯定，並逐漸成為眾多韓劇裡的「國民媽媽」，被封為「韓國的梅莉史翠普」。

前夫趙英男與情人同居11年後再婚，花心不改，再度以離婚收場，之後還惹出賣假畫騙錢的破事。回想昔日低潮，尹汝貞在《女演員們》裡感慨：「即使我們受到很大傷害，也多想想美好的時光，想想我們獲得掌聲的時候，獲得掌聲越多，扔石頭的也越多，所以妳要想世上沒有免費的午餐，我以前如此風光，現在也會如此落寞，就這樣沒有氣憤也沒有委屈。」

在美國曾有段人生低潮期，或許讓她更懂得外來者移民美國的不易，當她接到成本僅200萬美金的小製作電影《夢想之地》邀約時，深受劇本感動，放下那些在韓國演藝圈被視為「國寶」、「老師」的封號、頭銜，不計較酬勞，在大太陽下曝曬數個小時等戲，導演擔心年長的她身體無法負荷致歉，她亦能體諒對方的艱辛，「我第一個錯誤是遇見你，第二個錯誤是喜歡你」，尹汝貞邊說邊抽著電子菸笑了起來。

《夢想之地》在美國日舞影展播映，尹汝貞觀看作品時極為冷靜，惋惜哪些片段口音不夠標準，哪些細節能微調地更好，結束後環顧影院裡，不懂觀眾為何哭成一片，直到導演鄭李爍走出來時，受到如雷掌聲時，她才忍不住掉淚，「我為他感到驕傲，真實來臨時總讓我哭泣」。

沒有那13年在美國婚姻不順遂的歲月，沒有尹汝貞站在國際舞台上的妙語如珠。離婚的第35年，當她獲得金球獎肯定，前夫趙英男終於在電視上懺悔，道出離婚主因錯在自己外遇，傷害了前妻與兩個孩子，並透露第一時間觀看了《夢想之地》，對她演技給予肯定。

曾被離婚重傷過，在婚姻路上跌過一跤的尹汝貞，如今站在奧斯卡典禮舞台，舉起了手中的小金人，讓韓國影迷歡欣鼓舞，給了那個曾經拋棄她的前夫趙英男重重的一拳，也狠狠打臉了將離婚視為犯罪的時代。

註：韓國電影《女演員們》是李在容導演作品，2009年上映，以紀錄片形式讓6位知名女演員齊聚一堂，談起演藝路上的對手和婚姻，演員尹汝貞、李美淑、高賢貞、 崔智友、金敏喜、金玉彬均以本名出演，劇中的大量對話也夾雜演員們的即興表演而非劇本。