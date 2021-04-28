北川景子、瑛太銀幕夫妻傳閃離！日劇《離婚活動》暗藏3個閃婚陷阱

身家富裕的財團千金，某天玩滑翔翼時發生意外，誤闖他國領地，從天而降掉進帥氣軍官的懷裡，展開一段異國浪漫愛情故事，這樣不可思議的劇情，去年緊揪住女性觀眾的心。熟悉嗎？韓劇《愛的迫降》裡宿命般的相遇，今年被日劇《離婚活動》複製，第一集，失戀的水口咲（北川景子飾）和同伴爬山時不慎摔落山谷，躺在白茫雪地裡絕望之際，自衛隊隊員緒原紘一（永山瑛太飾）從直升機垂降救援，告訴她「別怕有我在」，給她生命的一線曙光，她緊抱著男方說：「我一直都在等你！」

他們認識3個月旋即閃婚！這是傳說的命中注定嗎？沒想到，這對「交往零日婚」的銀幕夫妻，婚後沒有幾天，立刻喊著要離婚，原來浪漫閃婚背後竟暗藏陷阱。

1.宿命迷思：初次約會就求婚，他是我的真命天子嗎？

女主角水口咲原本有個交往5年的男友，沒想到提及結婚時，才發現男友根本是不婚族，她忍不住在山頂大喊洩憤「把寶貴的5年青春還給我」，才意外摔下山。帥氣的男主角這時登場，瞬間成了她的浮木。初次約會，紘一西裝筆挺地深情告白，提出以結婚為前提的交往，打動了咲的芳心，婚前僅見面5、6次，她就決定託付終生，讓同事大嘆意外。

為了告別失戀的悲傷，有人會盡快找到下個對象談戀愛、轉移情緒，無縫接軌的感情模式，忽略了沉澱自己、釐清未來擇偶對象的需求，水口咲原本開心跟同事說：「覺得他很新鮮，從沒遇過這樣的類型」，閃婚後才發現一時昏頭，對方根本不是對的人！

2.習慣差異：婚前只知道他早起，婚後竟要凌晨4點起床！

出身航空自衛隊的紘一，爸爸也是海上自衛隊成員，全家奉行「鐵的紀律」，父子都是不苟言笑的硬漢，每天早上4點起床訓練是例行公事，婚後第一天凌晨4點，紘一竟火速起床，拿出家訓要老婆一起跪著背誦：「至誠不可悖、言行須自省」，讓人超級傻眼，咲無奈嘆氣說：「只知道要早起，不知道會這麼早啊！」

紘一還規定早餐必須有白飯、魚、漬菜和味噌湯，咲不擅下廚，只好拿出超市買的冷凍食品微波加熱敷衍過去。夫妻首次外出吃飯，紘一喜歡吃粗飽的巨無霸套餐，跟老婆想像的大餐，完全不同調。婚前沒有一起生活、過夜旅行或交流，只憑用愛發電，婚後生活種種細節都是考驗的開始。

3.職業差距：工作時不接手機？任務是不能談的國家機密？

為了努力當個稱職的老婆，水口咲想增進廚藝，傳訊息詢問老公下班後想吃什麼？該買什麼菜？結果全無音訊，紘一返家後說，「工作時不能接手機，任務是國家機密不能聊」，警覺心超強的他，還擔心家裡沒掛窗簾，會被外來人士襲擊，讓水口咲極度訝異：「以後都不能聊工作嗎？」職業性質的極大差距，成了夫妻生活的障礙。

兩人吵架時不禁大吼：「我們的結婚是個錯誤嗎？」光看第一集播出，就能感受閃婚夫妻生活之不易，連事後想離婚也不簡單。

一般人結婚前請三思，想想另一半，是否經得起以上3個陷阱的考驗。畢竟，真命天子╱天女的浪漫情節，通常只在電視劇裡發生，從天而降的未必是禮物！

旅行時，平安登陸永遠比迫降好，婚姻也是。