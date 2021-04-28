不滿劉真被消費！辛龍怒告駐唱餐廳老闆　痛批「嚴重侵害隱私權」

日前EZ5音樂餐廳老闆許理平（虎哥）出版書籍《三十年青春震耳欲聾》，並邀請曾在EZ5演出的藝人參加「EZ5 30傳奇演唱會」售票記者會，其中許理平訪問中提到想邀請辛龍參加演唱會，卻遭已讀不回。對此，辛龍工作室今（28日）委託律師發出聲明：「已嚴重侵害辛龍先生之人格權與隱私權。」

有台灣Pub教父之稱的許理平經營EZ5音樂餐廳將滿30年，邀請曾來過的駐唱藝人，包括康康、黃嘉千、彭佳慧、蕭煌奇等合共18位歌手做宣傳，由於記者會中提到辛龍已讀不回一事，加上許理平的書籍寫出辛龍與劉真過往事蹟，讓辛龍決定不再容忍，委任律師提告。

聲明書指出三點，第一點是許理平撰寫的《三十年青春震耳欲聾》一書，並無取得肖像權人辛龍先生同意，即擅自使用並作為出版等營利用途，不僅嚴重侵害辛龍先生之權益，也易使消費者誤會辛龍先生將出席「EZ5 30傳奇演唱會」，顯與事實不符。

第二點，《三十年青春震耳欲聾》一書，未經辛龍先生之同意，以侵害隱私之方式記述辛龍先生與劉真女士之過往事蹟，對辛龍先生造成莫大困擾，盼外界切勿擅自引述。

第三點，許理平先生為宣傳自己出版《三十年青春震耳欲聾》一書及「EZ5 30傳奇演唱會」，以上開方式侵害辛龍先生之人格權與隱私權甚鉅，辛龍先生決定不再姑息、容忍，除即委請律師針對侵害其權利之《三十年青春震耳欲聾》一書作者暨出版社訴請損害賠償外，並採取必要措施以保全辛龍先生之權益不受持續侵害。

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