盤點演藝圈富二代！邱鋒澤擁有上億身家　謝佳見出門跑車代步

邱鋒澤是新加坡人，家族經營知名白咖啡事業，身家上億元台幣，卻選擇獨自來台追夢發展，因最近女友采子劈腿的事，讓大家再度對他的身家背景感到好奇。而演藝圈中也有許多藝人家世相當顯赫，卻依然熱愛演藝工作，以下就為大家盤點富二代明星有哪些。

邱鋒澤