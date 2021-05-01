盤點演藝圈富二代！邱鋒澤擁有上億身家　謝佳見出門跑車代步

邱鋒澤是新加坡人，家族經營知名白咖啡事業，身家上億元台幣，卻選擇獨自來台追夢發展，因最近女友采子劈腿的事，讓大家再度對他的身家背景感到好奇。而演藝圈中也有許多藝人家世相當顯赫，卻依然熱愛演藝工作，以下就為大家盤點富二代明星有哪些。
32歲的邱鋒澤於新加坡出生，家族在新加坡經營知名的白咖啡企業，身家上億台幣，且阿嬤還是歌手阿杜老婆的乾媽，但邱鋒澤不想當所謂的「富二代」，放棄繼承家族事業，選擇獨自來台發展，他曾在YouTube節目上說「離鄉背井，對一個創作人來說是加分的」。邱鋒澤努力在台耕耘，2017年底與好友張暐弘創立音樂製作、影像創作及唱片公司「原音兄弟」，並在2019年10月簽下采子，沒想到卻遭受背叛。
王陽明（Sunny）臉蛋俊美、身材挺拔精實，有「台灣第一帥哥」美譽，參演的影視作品有《我可能不會愛你》、《角頭》等。除了長得帥之外，他的家世背景也顯赫，他的外公曾任陽明海運董事長，他的爸爸早期是台灣宏碁電腦位於紐澤西州的代理商，後來轉往中國經營有機農產事業，版圖遍布中國40多個省市，可說是「高、富、帥」的代表啊。
王大陸因演出《我的少女時代》而暴紅的王大陸，出道以來緋聞不斷，還曾鬧出合約糾紛，後來是靠富爸爸王台慶出面幫忙解決才搞定，也是因為這樣才讓人發現原來王大陸的身分不單純！原來他的爸爸是個是身家上億的骨董收藏家，在兩岸骨董、藝術圈及演藝圈都有廣大的人脈，雖然父親希望他做接班人，但他卻執意要在演藝圈發展，而且他也很自豪地說過「我演藝圈走到今天，完全沒靠過爸爸的關係！」
女星跨足偶像劇、古裝劇等多種類型聚集，2017年6月和澳門德晉集團百億總裁陳榮煉結婚，但除了老公擁有百億身家，她自己也是不遑多讓，除了每年收入都可達上億元台幣外，但原來，她即使不賺錢，也是個大富婆，因為本姓吳的她，來自包租婆世家，奶奶是台北東區大地主，也就是傳說中的「東區吳媽媽」。安以軒的姑姑，更是忠孝東路四段的茶街一姊，連她自己也耳濡目染，平日都會專買店面投資，據了解，每個月光是收租就有百萬元進帳，根本不需要她辛苦拋頭露面賺錢。
「大馬影帝」謝佳見2012年從馬來西亞來台發展，演出的每部戲都很受矚目。在現實生活中，他是名符其實的富二代！他的家族在大馬經營連鎖超市，身價超過百億，在馬來西亞出入都以跑車代步。但他對繼承家族事業並沒有太大興趣，一心只想走演藝圈，他說：「就算再辛苦他也覺得只要做自己喜歡的事就很開心。」
「不老男神」林志穎出道多年，已有3個小孩的他，凍齡顏值已成為招牌，真的認人超羨慕。除此之外，還有一點也讓人覺得世界超不公平，那就是他的背景，林志穎出生在一個富商之家，父親林德雄以販售專利系統起家，從小就過著非常好的生活。當然他的演藝事業也經營得非常好，前一陣子還與媽媽林金花、老婆陳若儀一同參加真人秀《婆婆和媽媽》，可愛又逗趣的一家人讓觀眾印象深刻。而他除了演藝事業，還涉及賽車事業、科技公司等市值都不可估量。就算是靠自己也能賺進大把大把的鈔票，真的可以說是「人生勝利組」啊。
頂著高學歷闖蕩演藝圈的蔡康永，憑藉著過人口才和機智反應，獲封為「書生主持人」，帶動台灣綜藝界的知性潮流。但你有想過蔡康永也是富二代嗎！他的祖父是上海自來水公司的老闆，父親蔡天鐸是台灣鼎鼎有名的大律師之一，擁有雄厚背景的他卻總是低調，靠自己的努力在演藝圈中闖出一片天。
女星穆熙妍身兼藝人、模特兒、作家等多重身分，擁有美麗外型與知性的氣質，是太陽能大廠昱晶集團的千金、擁有300億的身家，她就是標準的「白、富、美」。
原文自《 NOWnews懶人包 》