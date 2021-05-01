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盤點演藝圈富二代！邱鋒澤擁有上億身家　謝佳見出門跑車代步

演藝圈富二代　安以軒　邱鋒澤安以軒（右）、邱鋒澤都是演藝圈富二代。（圖／翻攝安以軒微博、邱鋒澤臉書）
文 : NOWnews今日新聞

邱鋒澤是新加坡人，家族經營知名白咖啡事業，身家上億元台幣，卻選擇獨自來台追夢發展，因最近女友采子劈腿的事，讓大家再度對他的身家背景感到好奇。而演藝圈中也有許多藝人家世相當顯赫，卻依然熱愛演藝工作，以下就為大家盤點富二代明星有哪些。

邱鋒澤

Tags : 安以軒富二代謝佳見身家邱鋒澤

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