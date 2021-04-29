一度很想嫁！葉全真自曝愛情長跑變家人　「結婚衝動消失了」

葉全真演出偶像劇《戀愛是科學》，探討未婚女強人在婚姻市場如何找到對的人。葉全真自剖曾經有一段愛情長跑，距離步入婚姻只差一步，「有一度我很想嫁，對方還沒準備好，過幾年對方想結，我覺得感情已經像家人，衝動消失了」，2人最後選擇分開。1月她和屢傳緋聞的陳昭榮公司拆夥，中止15年合作關係，她表示異性桃花不受對方影響，接著喊「跳過」結束這話題。

葉全真對婚姻有過憧憬，很可惜蹉跎到最後分手收場，被問到結束一段長時間戀愛，會不會很難走出來？她表示：「其實如果好聚好散，並不難走出來，很多感情走不出來，要不有遺憾，要不就不歡而散，如果雙方和平講清楚，都是往好的方向走，對2個人都好。」她自認愛情容不下謊言，也是婚姻最重要的基礎，「誠實很重要，信任被打碎了，什麼關係都建立不了」。

劇中葉全真化身收入、學歷、顏值三高女強人，與農二代許懷民譜出動人格差戀，她受訪談到格差戀對她從不是難題，「很多例子是外人眼光覺得女強男弱，到最後反而男方爆炸性成長，妳看不看好他才重要，格差戀對我來講沒有差別，心動就可以嘗試」，葉全真是那種送她99朵玫瑰，不如適時給她2桶水的女人，她透露過去另一半做過最貼心的舉動，是停水時親自提2桶水，爬到她家10樓給她，讓她內心非常感動。

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