▲羅志祥情變周揚青後形象一落千丈，更放假消息爆八掛掀起網友撻伐，有網友好奇「在台灣零負評的男藝人有誰」，文章曝光後全場答案一面倒。（圖／翻攝自羅志祥、坤達臉書）

羅志祥（小豬）遭前女友周揚青一封信爆出多人運動、與旗下藝人愷樂有不正當男女關係，情變373天至今未見復出成功跡象，昨（28）日更在IG限時預告將爆「大八卦」，沒想到卻是貼出一張真正的「八卦圖」引起網友們一陣狂罵，「亞洲天王」形象一落千丈。不過有網友就好奇提問「在台灣零負評的男藝人有誰呢？」貼文曝光掀起熱議，許多網友也一面倒點名坤達。

羅志祥稍早於IG上宣布受夠了斷章取義的報導，預告8點將公布「真正的大八卦」，沒想到卻貼了張大大的八卦圖案，更在下一篇限時動態中狠狠嘲諷「沒事，洗洗睡吧！」，消息曝光不僅挨轟浪費媒體資源，PTT、微博等各地網友也全氣壞，怒轟「落魄到發廢文」、「看到了超唬爛」。

不過也有網友在社群論壇《Dcard》發文詢問，提到自己和朋友最近剛好聊到台灣的「零負評男藝人」，心中更馬上浮現包括浩子、吳慷仁、修杰楷及已逝的黃鴻升等數名男星，更稱自己二話不說聯想到的就是藝人謝坤達，原PO同時表示，會喜歡這些男藝人的原因在於「人品很好，又很親民，又顧家，上節目通告也很自然不做作，也很搞笑，同時也蠻有內涵，演戲也非常的優秀，也長得帥，所以就這就是為什麼一直都很喜歡的原因」。

而討論串底下也讓不少粉絲出面力挺心目中的零負評男神，「個人最愛最推的是鴻升，就算有人批評他沒有才華，他在我心中還是優秀零負評的全方位藝人」、「莫子儀，演親愛的房客的那位演員，得獎的時候不論走路姿勢、態度，講的話全都氣質到爆炸」、「五月天阿信一生推，零負評又有才華」。

至於原PO點名的謝坤達也獲得大票網友一面倒支持，「之前工作接觸過坤達，他真的是超級有禮貌，不管你是誰都會關心你跟你聊天，完全沒有架子又敬業，在那次接觸後完全圈粉」、「百祥也說坤達個性很好，像這種工作上有接觸、同事之類說的最準」、「達哥真的是很棒的人，又帥又暖又貼心」。（編輯：楊智傑）

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