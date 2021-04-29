【個人意見】奧斯卡金像獎

今年的奧斯卡金像獎花了很大的精力，讓頒獎典禮看起來像在一地現場舉行，但其實不是，他們有派出人力去各處搭景，要求明星的穿著等等，發揮剪接的魔法讓典禮看起來像現場舉行。我很感謝有一個完整的紅毯。

趙婷穿著白球鞋配長洋裝，我唯一想到的是她至少看起來很舒適。這衣服基本上是一大疊咖啡濾紙的集合體。

最佳女配角及最佳配件獎得主由尹汝貞獲得，她的得獎感言非常有趣，深藍的洋裝簡單但不失身分，跟小金人相得益彰，布萊德彼特則是一個萬用百搭的配件。

凱莉穆瑞根的金色禮服非常符合當下心境「好久沒頒獎典禮了，好想大大的華麗一下啊」，所以選擇了這件金光閃閃而且體積龐大的禮服，正面是兩截式的，這是這件衣服最美的角度，非常有氣勢。

瑪格羅比的銀色禮服本身我蠻喜歡的，細緻的蕾絲和經典的剪裁，只是這個髮型讓她一瞬間變成在上飛輪課時隔壁的女同學。

蘿拉鄧看起來騰雲駕霧，我喜歡大量的羽毛這個概念，走起路來動感應該很美，但仔細想想這是鴕鳥的一個配色。

薇歐拉戴維斯的白色禮服細節精緻，白色與她的膚色也互相對比相得益彰，手勢選擇也恰到好處，但是就是缺乏了一點驚人的氣勢，所以有點可惜。

蕾吉納金就不缺氣勢，她的淡藍色禮服生出雙翼，整個人以蘭嶼飛魚季作為靈感（才沒有！）這個翅膀造型不好駕馭，但是這是一件很美的禮服，穿在她身上也十分恰當。

亞曼達賽佛瑞的大紅禮服十分大器，紅色是在紅毯上非常討喜又搶眼的顏色，整件衣服的細節非常細緻，這是一個入圍最佳女主角的禮服，但我不確定上半身的薄紗細節是否有必要，而且穿起來好像會癢。

荷莉貝瑞的粉色禮服是婚紗大展的貨色也就罷了，我們也不要計較擺在前面的大蝴蝶結，但她臉上的表情是真正的一個剪壞瀏海的後悔，讓我們一起祈禱那只是假髮。

奧莉薇雅柯爾曼的紅色禮服簡單但不失隆重，儘管略帶丈母娘感，但是也是很恰到好處的一位丈母娘，感覺不至於搶麥克風唱歌。這套衣服很適合頒獎嘉賓的身分，不會太過隆重，但又帶有一點小巧思，鞋子是絕佳選擇。

Zendaya選擇紅毯上少見的黃色禮服跟自然垂下的捲度長髮，整體顯得清新自然，搭配的珠寶給了這個造型多一份隆重感，我不覺得露出上腹部是必要的，在所有的照片裡她都看起來很冷，不知道為什麼。

瑪莉雅巴卡洛娃穿著白色禮服，這衣服的設計倒是剛剛好的，上半身的深V剪裁加上下半身的澎裙，不會太沉重也不至於顯得過度暴露，我唯一要挑的一點就是耳環似乎太繁複了，跟衣服不搭。

我不知道要怎麼形容芮絲微斯朋的衣服，這件衣服相當基本，在意義上大概就是「對，我也來了」。出現在十年前跟十年後都不會不合理，我的感覺是，她應該比她穿的這件衣服大牌很多。

凡妮莎科比的淺色禮服很令人失望，是一個無趣的顏色，剪裁拖一片掛一片，這布料又可以看出很多做工不夠完美的地方，整體可以用她上半身呈現的嘴角下垂的臉來概述。

最後讓我們以布萊德彼特結束今年的奧斯卡頒獎典禮紅毯！

圖片來自Vogue