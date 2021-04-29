阿嬌腫了一圈！不見脖子還浮出雙下巴　網友熱議：怎麼胖這麼多

香港女星阿嬌（鍾欣潼）自女團Twins出道，甜美模樣深植人心，40歲的她去年與賴弘國離婚後，體態變得相當不穩定，近日她登上大陸綜藝節目《怦然心動20歲》，預告日前曝光，明顯發現她腫了一圈，甚至胖到不見脖子、有雙下巴，引發網友熱烈討論：「怎麼胖這麼多？」

預告片中，阿嬌談及初戀男友是個日本人，但男方回國後喜歡上別人結束這段異地戀情，並表示若有機會重返20歲，會對當時的自己說「好好做人。」

不過預告片一出後，網友關注的不是阿嬌感情觀，她發福的體態意外吸走目光，網友看完後紛紛留言：「阿嬌怎麼胖了這麼多呀？」、「這是阿嬌？腫麼了？」、「有點誇張了，脖子也沒了」、「胖得有點兒沒認出來」、「雖然胖了，但是還是很漂亮 」、「胖了居然還這麼好看。」

對此阿嬌好友兼「Twins」女團搭檔「阿Sa」蔡卓妍昨（28日）晚出席電影《感動她77次》首映，被媒體問及阿嬌發福一事時，阿Sa透露阿嬌之前就有「賀爾蒙失調的問題」，但不會刻意去關心對方給壓力，直言「阿嬌健康快樂才是最重要。」 （編輯：張雅雯）

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