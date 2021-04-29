阿嬌篤定不再婚！轉型戀愛實境秀觀察員　笑虧「等著他們翻臉」

演藝圈掀起離婚潮，有網友分析，2018年簡直有毒！那年步上紅毯的鍾欣潼（阿嬌）、賴國弘，異地婚姻不到2年就分了，趙麗穎、馮紹峰工作聚少離多也沒撐過3年、日本女星前田敦子更屢傳被家暴，趕緊休了老公勝地涼。

阿嬌和賴國弘年齡差8歲、雙方財力懸殊，加上婚前認識時間不長，起初不被外界看好。她曾為了生小孩，積極凍卵打針，引起荷爾蒙失調，曾在《吐槽大會》上自嘲：「胖了20多斤（約9公斤），別人還以為我已經懷上了」，顯見備孕的艱辛，最近亮相螢光幕前，略為寬廣的體型，也讓網友嚇了一跳「怎麼胖這麼多」。

想要小孩未果，加上兩人價值觀和經濟能力懸殊，間接瓦解了婚姻，賴弘國為了籌備婚禮，邀請阿嬌演藝圈眾多好友出席，花費不貲，開玩笑說差點為結婚破產。直到離婚時，他才透露，在洛杉磯舉辦婚前派對時，阿嬌就變冷淡了，「妳跟我說妳後悔了，妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻」，卻硬把婚禮辦完，以為婚後會慢慢改變，最後仍無能為力。

阿嬌去年提出和賴弘國的分居協議書，給彼此一段冷靜期思考，今年2月分居期屆滿一年，才能正式申請離婚。分居協議期間，頻頻被問及復合可能，她篤定地說：「我不會再結婚，結過一次就夠了！我覺得自己不適合結婚，真的沒有必要了！」

雖對婚姻失望，阿嬌最近仍參加大陸綜藝節目《怦然心動20歲》，擔任戀愛實境秀觀察員，大方說：「我很喜歡看相親節目，情情愛愛啊，等著他們翻臉！」笑翻眾人。她也透露初戀在20歲，「他是個日本人，要回日本，我就跟其他喜歡的人在一起了，人漂亮沒辦法」。更提到交往時要注意對方誇大其辭，「問男生談過多少次戀愛，可能只有1次，他會說5次，會把事實加倍」。

她20歲剛出道時就認識陳冠希，交往糾纏了5年，之後轟動一時的「豔照門」事件，讓她幾乎崩潰，演藝生涯影響甚鉅，主持人問：「重返20歲，你會對當時的自己說什麼？」她淡定地說：「好好做人！那時發生了很多事。」就立刻封口不再多說。

流水的男友，鐵打的閨密！現在40歲的阿嬌，沒有感情羈絆，有好友一直在旁。她在微博秀出當年跟阿Sa組成Twins的甜美嫩照，感性地說：「人生沒有幾個20年，時光不可以倒轉，新的20歲我學會珍惜當下的每一刻，也會繼續出發尋找未來精彩的每一刻。」