亞洲天王淪網紅？羅志祥曬八卦圖討罵　「別把綜藝魂浪費在網路上」

羅志祥（小豬）情變一年了，去年女友周揚青一篇「毀滅式分手信」微博長文，揭發他交往異性複雜，甚至有多人運動行為，重創小豬在粉絲心裡的專情形象，瞬間廣告代言、綜藝節目全沒了，估計損失數億元台幣。這一年沉潛期間，他積極準備復出、創立YouTube頻道，昨天還在IG放話要公布一個真正的大八卦，結果秀出一張八卦圖耍人，要大家「没事，洗洗睡吧」，惹來更多罵聲。顯然這段時間，逾40歲還自稱男孩的羅志祥，似乎還沒長大。

藝人身為公眾人物，欲享受鎂光燈的寵愛，自然得承受外界用放大鏡檢視行為，儘管小豬並未結婚，感情亦屬私領域，「需不需要向外界道歉」這個問題，便處於一種弔詭狀態。去年4月事情曝光後，被封為「時間管理大師」的小豬沒有第一時間出面致歉，選擇躲藏起來，只寫了一封像回憶錄的情書給周揚青，繼續營造深情男孩的人設，至於那些買專輯力挺小豬的粉絲呢？並未得到偶像的一個正式說法。

錯失道歉先機，首先，對喜歡小豬的粉絲不公平，讓他們對你的支持變成眾人嘲笑的理由，周揚青固然陪了你9年，但陪你2o多年的歌迷，難道不是更該得到偶像的道歉嗎？

再者，選擇不出面，就是讓出話語權。去年底，小豬終於接受某雜誌專訪，洋洋灑灑說了內心話，還搭配不少帥氣棚拍照，但外界顯然不領情，畢竟這樣的作法只是單方面輸出，沒有直面媒體發問的勇氣，才會導致後續八卦媒體猜測文滿天飛，粉絲看得一頭霧水。

最重要的是，沉潛期間，小豬交出了什麼作品？他在豪宅頂樓準備蓋一座空中泳池！還因為是違建被拆除。去年曾預告要推出音樂作品重新出發，但今年我們看到的只是一個網紅YouTube頻道，小豬穿著清潔隊服跟路人說「會改進」、然後跟巫啟賢學做菜、騎Ubike環島，依舊在插科打諢、賣弄幽默，沒有交出讓人眼睛為之一亮的作品。

藝人，永遠靠實力說話，小豬能說能演能唱能跳，事業橫跨兩岸版圖，曾經如日中天的亞洲舞王、曾獲金鐘肯定的最佳主持人，怎會變成曬八卦圖惹來一片罵聲的網紅？甚至被媒體形容需要周揚青的協助洗白才能復出，令人唏噓。

只聽說過，被囚禁在城堡裡的公主，需要王子前來營救。

卻沒想過，躲在豪宅裡的亞洲天王，需要舊愛幫忙洗白。

電影《古惑仔》有句台詞：「出來混，有錯就要認，挨打要立正。」

別把綜藝魂浪費在網路上。若想復出，就應該放下身段，認真面對媒體，真正打磨出好的音樂、戲劇作品，而不是在網路上和鍵盤俠唇槍舌戰、曬八卦圖譁眾取寵。

處理危機時，躲藏，永遠都是下下策。