隋棠續緣「前夫」溫昇豪！不願3兒女探班　怕追問「為什麼他可以抱媽媽」

隋棠昨（29）日出席益生菌代言記者會，證實將回歸螢幕拍攝2部戲，其中一部還是搭檔《犀利人妻》的溫昇豪。對於朱芯儀當年遭演員霸凌的懸案再被提起，隋棠透露她和朱芯儀為此通過電話，現場也展現高EQ回應：「這個事情大家還有興趣，真的滿荒謬，很多事情是外界不了解，每個人有他們自己的立場，就是這樣而已。」

隋棠與溫昇豪再演怨偶，彼此已有默契，不擔心會有舊作的影子。復工拍戲，她最不習慣3個孩子不在身邊，只要出門，就會看到2兒1女哭哭啼啼的臉，纏著隋棠不放。工作時老公Tony也變成最大神隊友，負責照顧小孩，隋棠坦承不希望小孩來片場探班，「怕他們會問：『為什麼他（演員）可以抱媽媽？』很難解釋。」

問及隋棠婚姻經營之道，她說遇到爭執，一定會有一方低頭，不要讓情緒拖超過1天，吵架若不和好很傷關係，所以一定要學習和好。隋棠因為兒時目睹過爸媽吵架，在心裡烙下陰影，她也堅持不會讓孩子看到吵架，「那是我的底線，沒到什麼太嚴重的事，不會讓他們看到這一刻」。

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