前男友們洗白了！鄭爽被爆賺7億片酬逃漏稅　網友慶幸張翰、胡彥斌「躲過一劫」

每段愛情的對手，既是你的鎧甲，亦是你的軟肋。

大陸演員鄭爽這次棋逢對手，和前夫張恆為代孕棄養撕破臉，在美國打官司爭取扶養權；國內亦不平靜，她控告舊愛欠款2000萬人民幣的訴訟案，二審勝訴，雙方依舊各說各話。總是屈居下風的張恆，最後使出殺手鐧，發出一段和鄭爽父母的錄音，踢爆鄭家逃漏稅、陰陽合約等黑幕，驚人的是，他抖出鄭爽拍電視劇《倩女幽魂》時索取1.6億人民幣（約7億台幣）的高片酬，相當於拍戲期間，一天就有208萬人民幣（約912萬台幣）入袋，讓網友咋舌。

鄭爽三段為人熟知的戀情，都是跟圈內人，雷同的點是，分手似乎都無法好聚好散，且常在節目上提到舊愛，引發粉絲圍剿男方，彼此關係鬧得更僵。

第一段戀情是合演《一起來看流星雨》的演員張翰，交往了5年，鄭爽因自卑去整容討好男友，卻又在2014年單方面宣告分手，纖細身材更加消瘦，引起粉絲不平。張翰在微博張貼吃牛肉麵照片，立刻被狂罵「鄭爽都這麼瘦了，你還有心情吃麵」！甚至當男方展開下一段新戀情時，也讓女友古力娜扎背上小三之名。

即便如此，鄭爽在2019年生日會上竟不顧當時男友張恆反對，穿著校園制服開唱，背景播放張翰的影片，重現昔日劇中橋段，彷彿雙人隔空合體，引發一波回憶殺，粉絲再度攻佔張翰微博，還要求他們復合。

第二段戀情，男主角是知名歌手胡彥斌，分手時又傳男方劈腿，引來女方影迷不滿。鄭爽事後竟出書寫下關於他的100件小事，還被拍到深夜幽會，被外界誤以為兩人復合時，胡彥斌卻表示「人生中最後一次見面」，將刪光女方聯繫方式。本該一別兩寬，鄭爽卻又在電視節目上說「我搞不定上海男人」，讓上海出生的胡彥斌，再度受到牽扯，他氣得連發3次微博直呼：「不想再有任何瓜葛。」

第三段戀情，則是在美國結婚的前夫張恆，兩人因拍攝綜藝節目《這！就是鐵甲》結緣，鄭爽之後演出《女兒們的戀愛》時，爆料男友死纏爛打才追到她，他們交往後合開公司，張恆擔任她經紀人，於公於私都是生命共同體，鄭爽接拍電視劇、節目都由經紀人談酬勞，不過，他在節目上常對她冷言相向，鄭爽卑微忍耐的模樣，讓粉絲心疼不已。

這段戀情去年告吹，她公開在節目上說：「經紀人其實就是一個跑腿的，他跟了我一段時間，一大筆錢就沒了！」在娛樂圈消失一段期間的張恆，這回讓鄭爽踢到鐵板，決定不再隱忍，突然爆出和鄭爽早在2019年結婚，婚後因身體因素選擇代孕，陸續找了孕母產下2個小孩，但鄭爽欲分手打算棄養。原本粉絲還同情她所遇非人，直到張恆陸續放出好幾段錄音、對話截圖揭露鄭爽私事，包括她向片方索取高片酬、謊報機票報帳，甚至棄養寵物狗、在超市喝東西不給錢等，直接把鄭爽的小仙女形象打到谷底，不得翻身。

以往，個性直率、敢愛敢言的鄭爽，擁有大批粉絲支持，大概沒料到，這次前夫會釋出這些語音、訊息紀錄，改變了整個輿論風向。

之前被罵劈腿的張翰，最近在綜藝節目《妻子的浪漫旅行》道出心聲，「10年來只談了兩次戀愛，我談的戀愛，我都是愛到了最後一刻。」澄清了大家對他花心、劈腿的誤解。這次獲得網友聲援，沒人要求他跟鄭爽復合，還慶幸他逃過一劫，張翰終於爽快地在節目上大啖了一碗牛肉麵，不必再怕挨罵。

胡彥斌呢？竟成了「救狗英雄」！因為他在自創歌曲《你要的全拿走》裡，歌詞寫下「留下我們的狗，別管有沒有用，我怕它以後沒人寵」，跟鄭爽所提的不想為了2000多元醫藥費救狗「對號入座」，網友才驚覺原來這首歌這麼寫實，盛讚胡彥斌是個好心人，謝謝他救了狗，渣男形象瞬間反轉。

而鄭爽與張恆的官司纏鬥，還在持續中，密密麻麻的語音紀錄，不知道還有多少。情侶間公私分明，分手才能好聚好散，當對方握有你的把柄時，更要謹慎小心。以往另一半隱忍不說，不代表永遠忍氣吞聲。你可以暫時蒙騙所有的人，也可以永久地蒙騙一部分人；但是，你不能永久地蒙騙所有的人。鄭爽是個血淋淋的例子，這次代孕、逃漏稅等多重犯罪累積，引起官方單位重視，復出之路恐遙遙無期。

那些曾為愛受盡委屈的另一半，也終於可以抬頭挺胸，不再被網友霸凌。