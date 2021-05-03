瑞莎吐黑函怨氣！培育選手再獲體操金牌　「不放棄去奧運的夢想」

擁有體操好手背景的瑞莎，近年當起體操教練，培育台灣韻律體操選手，更自掏腰包帶學生出國比賽，卻有網友上網爆料瑞莎「空降」、「搶選手」、「募款資金不透明」，瑞莎不被流言打倒，昨（2）日在臉書宣布喜訊，由她培訓的台灣選手在國際賽事Gym Kids EASTERN CUP拿到金牌，為她打了一劑強心針。

瑞莎帶學生參加來自俄羅斯、美國，韓國等20幾個國家，有424位選手競技的網路國際賽Gym Kids EASTERN CUP，台灣選手在這場比賽得了1個金牌、1個銀牌、2個銅牌，讓瑞莎振奮又感動，她說：「很謝謝大家這幾天一直很支持跟鼓勵我。說真的一開始真的很受傷、很難過，但後面感覺到了大家的支持，覺得我一定要加油也要更努力，絕對不能被幾個少數的『有心人士』影響。」

瑞莎無償教孩子學體操、自掏腰包帶選手出國比賽，包吃包住整個月，還取得佳績，鄉民女神qn認為瑞莎就是破壞台灣體育界的平衡和規則，才被當箭靶，不過瑞莎呼籲不要因為「少數不好的人」，誤會了體育署，體操協會，她強調：「我不會因為這些惡意中傷我的人放棄這麼多小朋友們，更不會放棄讓台灣韻律體操去奧運的夢想，讓我們一起讓台灣的韻律體操越來越好，再次謝謝你們讓我感受到這片土地的溫暖。」

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