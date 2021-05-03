未婚生子也很幸福！42歲濱崎步擁抱「天使」降臨：謝謝大家用愛理解我

異國戀情、兩段婚姻、未婚生子，這些情節放在任何一個女人身上都足夠精彩了，當女主角是佔據日本音樂排行榜單人銷售量第一的平成歌姬濱崎步時，更加引人好奇。

42歲的天后濱崎步，5月初宣布平安生下第二胎。這是繼她2019年悄悄誕下首胎後，再度在官網向粉絲報喜，「今年春天，我們多了一名非常重要的家庭成員。」孩子的父親身分成謎，外界猜測是小她20歲的舞者荒木駿平，她們一起育有兩個孩子，但這段年齡、收入差距甚大的戀情，並未對外公開。

回顧濱崎步的情史，每一段都是轟轟烈烈。

她為愛隱忍過，17歲時愛上挖掘她出道的愛貝克思唱片已婚社長松浦勝人，直到對方離婚後才主動告白，因為公司反對，只能把愛人取為代號「M」，寫在情歌裡吟唱。直到交往第4年，目睹男友和一票女生玩樂，終於死心斬斷情絲。20年後她出版半自傳小說，坦承對方是「令我不惜自我毀滅，深愛過的一個人」。

她也曾經為愛情炙熱過，在高朋滿座的廣告發布會，舉起左手戴的白金戒指說：「這是男朋友送的！」大方宣布和TOKIO成員長瀨智也的熱戀，因為愛，她們在彼此身上留下一對「翅膀」圖案刺青，作為愛的印記，無奈7年後仍宣告分手。

每回坦蕩曝光戀情，卻換來全民狗仔緊盯，約會常被偷拍，濱崎步受不了了，選擇到國外談戀愛。2011年她突然和合演《Virgin Road》MV的奧地利模特兒曼紐爾・施瓦茨（Manuel Schwarz）在美國註冊結婚，然而結婚之後，對方卻瞞著濱崎步在外拍攝大尺度的寫真，婚姻不到一年告吹，甚至因為沒在日本國內註冊，變成一場烏龍。

2013年，透過朋友介紹，濱崎步再度和小10歲、年僅25歲的醫學院研究生宣布訂婚，並在日本登記結婚，沒想到僅維持不到3年，又在官網宣布離婚，「我和他在一起走了3年，現在決定各走各的路。」曾打算為愛旅居國外的濱崎步返回日本，繼續演藝生涯，遠距離的婚姻終究難以維繫。

在漫長的巡迴演唱會中，舞者是她接觸最多的對象，演出時的耳鬢廝磨、慶功宴的舉杯狂歡，都成了戀情的催化劑，她也一度向粉絲宣布和舞者内山麿我熱戀，招致戀人被媒體扒底，根本還在打離婚官司，天后瞬間淪為小三，這次結束得很難堪。

挨過地下戀情，大方公開過婚姻，濱崎步和許多40+的女性一樣，面臨結婚生子的困境，她深知一旦曝光對象，就得經媒體檢視，貴為天后身分，宣布和任何異性結婚，都會面臨「格差婚」的考驗，尤其是對象年紀比她小20歲。離婚後，她在推特上說，「如果不能選擇幸福，就算再怎麼成功，就算擁有名譽、財產也毫無意義。」大概是深有體悟，只要能幸福的話，婚姻那紙合約未必重要。

網路時代訊息傳遞飛速，藝人戀情成為被快速消費的商品，2019年後，濱崎步陸續生了兩胎，和以往不同，她不再大聲宣揚對象是誰，僅在官網向歌迷隱晦透露，對象年紀比她小，藉此保護這段相差甚遠的「母子戀」，更強調沒有結婚，未來也無此打算，這次產子也感恩歌迷「謝謝大家總是用愛理解和支持我」、「我相信一定會帶給孩子們幸福」。

不公開，或者是最好的祝福。濱崎步在孕期宣布肚子裡擁有了「天使」降臨，被媒體拍到牽著荒木駿平的手出外逛街、吃飯，去美容院孕婦按摩，已然人妻模樣。從平成唱到令和時代，歷經失聰、膝傷煎熬，濱崎步不退隱，產後在IG宣布「I’m back！」仍然要繼續站在舞台上，做最勇敢的媽媽，也向外界證明「不結婚，依然可以很幸福」。