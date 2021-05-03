《璀璨帝國》人氣王！美髮界男神IG狂吸215萬粉絲　白手起家擁5500萬身價

Netflix（網飛）推出的真人實境秀《璀璨帝國》（Bling Empire），在全球引起超高人氣討論，不僅收視飆高，連帶提升了劇集演員們的社群喜愛度，不過，出乎意料的是，劇中最受網友歡迎的，不是家財萬貫的「比佛利山莊女王」Anna Shay，亦不是狂撒錢的台裔貴婦Christine Chiu，而是超人氣美髮師Guy Tang，他不僅多才多藝，還曾經來台灣傳授染髮技藝！

在 Instagram 查看這則貼文 Guy Tang®（@guy_tang）分享的貼文

Guy Tang在第一季《璀璨帝國》出現的鏡頭不多，最令人難忘的是，他因為好奇Anna的頭髮一團糟，想知道她用了哪種品牌的洗髮水，闖入Anna Shay的豪宅浴室裡， 結果誤聽了Kim Lee的指揮，把一個性愛用具扔出窗外，惹惱了主人，還慘被Kim甩鍋推卸責任的悲慘情節，還好最後向Anna道歉獲得原諒。

不過，Guy Tang可不是靠這齣劇集走紅，現年39歲的他，在美國出生，是一名中越混血兒，精通粵語、越語和英語三國語言，畢業於美容學院後，他在YouTube展開一系列染髮教程，藉由出神入化的技巧，染出斑斕的彩虹系髮色，令人眼前為之一亮。除此，他還是個歌手，YouTube上傳不少支個人MV，優美歌聲頗令人驚豔，多才多藝的加乘下，Guy Tang在IG有超過215萬粉絲追蹤、在YouTube頻道目前有226萬粉絲追蹤，光靠影片瀏覽量就有財源入帳，堪稱《璀璨帝國》的人氣之王。

在 Instagram 查看這則貼文 Guy Tang®（@guy_tang）分享的貼文

不過，Guy Tang的人生也非一帆風順，在民風保守的奧克拉荷馬州成長期間，他一度受到種族歧視的霸凌，陷入在自卑與自我懷疑情緒裡，16歲生日派對上被女友的叔叔用槍指著頭威脅生命。直到移居洛杉磯後，個性才變得積極開朗，開始擁有追逐夢想的動力， 靠著精巧的手藝染髮賺錢，若要讓他親自打點髮型可是要價萬元台幣以上。Guy Tang並自創專業染髮劑品牌「Mydentity」開啟商機，據粗估，目前他的身價估計約200萬元美金（約5589萬台幣）。

不過可惜的是，擁有一身健壯肌肉的他已經死會了，和同志男友早就結婚超過10年，兩人常在IG曬恩愛，到多國旅遊打卡，還跟《璀璨帝國》的好友們一起聚會，感情十分要好，男友還會幫他染髮放閃。雖然富豪指數不如其他人，但Guy Tang在IG秀肌肉、秀手藝、秀歌聲、秀恩愛，不得不說，這樣有趣的人物，在第一季鏡頭真的太少了，期盼他第二季重返影集，再多點鏡頭，展現多才多藝的一面吧！