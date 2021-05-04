北川景子新戲「全員離婚」！60歲婆婆離家出走　「我想為自己活一次」

媽媽：「我不是在跟你商量離婚這件事，是在通知你。」

兒子：「我覺得妳沒有獨立生活的能力，也沒有在外面工作過吧，賺錢可不是那麼簡單的，最好還是繼續活在我爸的庇護下，都已經一把年紀了。」

媽媽：「人類都已經迎來百歲時代了，就算60歲，我還有40年時間吧，雖然不年輕，但要過完這一生還早著呢！我覺得藉此機會可以重新來過，RESET！」

北川景子、瑛太主演的日劇《離婚活動》，陷入最大危機！這對閃婚夫妻剛想離婚，卻沒料到男主角的爸媽竟然搶先一步，讓這齣戲陷入「全員離婚」的困境。不只在戲裡，真實社會上，「銀髮離婚」似乎是個新趨勢，很多人不解一對超過60歲、進入退休人生、孩子成家立業、邁入享清福時代的夫妻，為何走不下去了！

一對夫妻考量離婚的因素，不外乎彼此經濟獨立能力、孩子感受、長輩涉入、外界觀感。以往傳統社會裡，許多貌合神離的夫婦，礙於一方經濟能力不足，無法自立，或為了保全完整家庭，給予孩子良好的成長環境，不讓外界有負面聯想，即使明面上想各奔東西，卻選擇委屈求全維持婚姻，甚至忍耐出軌、家暴等社會案件。

如今時代不同了，女性經濟能力提升了，社會風氣開放了，單親家庭逐漸成常態，不再令人難以啟齒，各國都有一股「銀髮離婚」的趨勢。這股風潮並非主張人人把婚姻看成兒戲，而是象徵已婚者的自我意識提升，當認知到婚姻狀況無法讓夫妻成長時，我們是否有勇氣放手，追尋更好的自己，或讓彼此追求其他幸福？

回到這齣日劇裡，這個自衛隊出身的父親，是個傳統思想的男人，對工作拚盡全力，認為賺錢養家就是做好守護家庭的責任，妻子只要在家煮飯泡茶，滿足另一半需求即可。即使老婆遞上離婚協議書，他也依舊故作常態，使喚對方「晚飯給我做一份玉子燒」，甚至在老婆離家後認為「那個人在外面不會好過的，遇到挫敗就會回來，我最了解她了！」

卻沒想到，被兒子一番話打醒，「身為夫妻，總是妻子單方面讓步不正常吧，媽媽總是優先考慮你的意見，她一直為了你委屈自己，其實不愛吃甜味的玉子燒，喜歡鹹味的，可是因為你喜歡，所以飯桌上總是出現甜味的玉子燒，媽根本一口都沒吃過，她一直都在遷就家人！」看似美滿的家庭，原來隱藏著母子間不能說的「玉子燒祕密」。

之後，年紀逾60歲的婆婆，開始到溫泉旅館擔任服務員，從沒有獨立生活經驗的她，在年輕同事鼓勵下，學習打高爾夫、與外國人練習說英文，過著全新的人生，她向兒子坦承，並不討厭另一半，過去也留下很多美好回憶，不是忍耐積怨已久才放手，「離婚是因為我決心要一個人活下去，證明自己能夠獨立生活，她們叫我一聲姊，而不是誰的太太、誰的媽媽，太新鮮，太開心了，從現在起，我會從真正意義上過自己的生活，我現在活得非常開心。」她決心不再返家，看到母親臉上的欣喜，男主角終於懂得放手。

過往，女人只能在家庭和事業二選一，但是當孩子長大成家之後，心中忍不住興起一股想法，想體驗另一種人生，為自己活一次！銀髮族離婚後告別人妻與人母身分，發現世界更遼闊，可以重新找回自己的名字，女人啊，不再只活在男人的庇護之下。離婚，無關乎年紀，當女人鼓起勇氣踏出那一步時，全新的人生已然開啟。