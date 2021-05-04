無法一同成長！比爾蓋茲終結27年婚　3.6兆財產分配恐影響富豪榜

▲比爾蓋茲與妻子梅琳達婚姻關係長達27年，兩人熱心公益還創辦了「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）3日在推特閃電宣布與妻子梅琳達（Melinda Gates）離婚，聲明內容指出「2人相信再也無法以夫婦的身分一同成長」，結束長達27年婚姻關係。但比爾蓋茲目前是全球第四大富豪，身家高達1300億美元（約新台幣3.6兆元），離婚之後的財產分配成為外界關注焦點。

根據《金融時報》（Financial Times）報導，比爾蓋茲與梅琳達的資產高達1300億美元，不過其中有一部分投入在兩人共同創辦和資助的「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），該基金會也是全球最大的慈善基金會之一。比爾蓋茲最初財富源自於微軟，但是近年來，比爾蓋茲將他微軟的持股轉進了該基金會，目前他在微軟的持股占他的資產比率不到20%。

比爾蓋茲與梅琳達目前居住在華盛頓州，當地是美國9個實行夫妻共同財產制的州之一，兩人在婚姻期間所獲得的多數資產，屬於兩人的共同財產，離婚之後將得對半分。不過夫妻也能夠達成協議，同意某些資產屬於個別資產。

目前還不清楚比爾蓋茲與梅琳達離婚後的財務細節，但據部分外媒報導，梅琳達離婚後或許可以分得一半財產，約新台幣1.8兆，比爾蓋茲的離婚，勢必會影響到他在全球富豪排行榜的排名，但兩人也強調「離婚對他們龐大的慈善事業不會有太大的影響」，兩人也會維持在基金會的共同主席以及理事的職位。

當時世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯和（Jeff Bezos）與妻子瑪肯西（MacKenzie）在2019年離婚時，貝佐斯付出了天價的贍養費讓瑪肯西躍升為世界女首富，更讓她成為最具影響力慈善家之一。比爾蓋茲宣布與梅琳達離婚，也讓外界相當關注，後續財產分配能否讓梅琳達躋身世界女富豪排行榜。

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