鬼才阿水／名人婚變有感　婚姻的核心在於一同成長

婚姻中幾件事情是我認為的重點。

一、經濟的收入

開頭就談錢未免顯得俗氣，但當兩人共組家庭後，生活中有衍生出許多的開銷，將來如果還有要養育下一代的準備時，各式各樣零零總總的支出便會越來越高，如果連最基本的生活都成問題，那可以想像未來的生活將會充滿各式考驗。「貧賤夫妻百事哀」，這句話的原文其實並不是在談沒有錢財導致夫妻之間百事哀敗，但經過時間的流傳，反而成為了許多經濟困頓的夫妻，共同的心聲。

二、心靈的契合

相信兩個人會從相識相知到相惜，彼此的價值觀與看待事物的意見會有某種程度的默契，但畢竟是從不同的原生家庭成長，有意見的摩擦與衝突都是在所難免，但很多時候兩個人心靈的契合顯得格外重要。從生活從性愛從玩樂，都能夠增進相處之間的美好。

三、共同的成長

兩個人從不同的家庭成就一個家庭，當你以家庭為單位時，就要學會共同的成長，學習收斂自己的脾氣，學習為另外一半付出與成長，更重要的是，身上會肩負著責任。這個責任會驅使你成長，推動自己往前進，學習更照顧好自己。

四、距離的拿捏

人家常說距離是一種最好的美感，當你們成天膩在一起，卻可能因太過靠近而傷了彼此，這時彼此之間能不能有個適當的時間與空間，讓自己沉浸在自己喜愛的事物中，就顯得格外重要。就像大家最不耐煩的，常常都是最親近的家人，因為信任所以看見了最真實的那一面，但距離沒抓好，最後反而會成為最熟悉的陌生人。

五、彼此的扶持

每個人都會有疲倦與苦悶的時候，你知道我知道獨眼龍也知道，但另外一半能不能適時的感受到，並且給予扶持就顯得很重要，給上一個擁抱、一個鼓勵都是相當關鍵的。世界上沒有人是隻身一人就能生存下去的。

六、是非與對錯

回顧過去拍攝婚禮十餘年的生涯，印象最深刻的就是一位父親在和女兒拜別時所說的話。

「家不是講是非對錯的，是講愛的地方。」很多時候你贏了面子，卻輸了裡子，這是不對的，這也是為何有時有紛爭時，不要急著去產生衝突，寧可不說話讓彼此降溫，也不要在盛怒之下講出傷害人的話語。

婚姻的相處從來不容易，但人生最幸福的，莫過於「執子之手與子偕老。」

婚姻的核心在於一同成長

易讀版:… 由鬼才阿水Awater 發佈於 2021年5月3日 星期一

鬼才阿水原文

鬼才阿水IG

●作者：

鬼才阿水／每日21:00睡前推出一支影片。

鬼才阿水分享/生活/故事/娛樂/電玩為5大影片主軸，也會根據時事推出影片。

影片會邀請網紅、職人、創業家、模特兒、帥哥、美女等一同入鏡，分享不為人知的辛酸血淚與祕密。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。