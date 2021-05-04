追求真正「平等」！梅琳達和比爾蓋茲離婚　花27年摘掉首富太太頭銜

村上春樹的小說《迴轉木馬的終端》裡有個故事，一位深愛家庭的日本婦人，為了滿足丈夫的請求，在德國旅行時費盡千辛萬苦，去找一條名為「雷德厚森」的褲子，裁縫師要求客人必須當場試穿，於是她找來一個和丈夫體型相近，甚至連頭髮稀薄模樣都相似的男人試穿，卻在看見那神似丈夫的人發出得意笑容時，突然湧上一股強烈厭惡感，爆發內心長年累積對另一半的不滿，返國後立刻跟丈夫離婚。

所有愛都是累積的，不愛也是。

所謂名人的閃離，其實並不偶然。

曾是世界首富，如今排名全球第四富豪的微軟創辦人比爾蓋茲，今在推特宣布和老婆梅琳達離婚，因為「無法一同再成長」，這段27年婚姻走到盡頭！新聞發布後引起全球矚目，更多人關心的是他們3.6兆元財產怎麼分配？世界富豪排行榜有何變動？

與首富結婚，從來不是愛上霸道總裁的言情小說那樣浪漫，梅琳達更不是個夢幻少女，她從一流大學畢業，擁有杜克大學工商管理碩士（MBA）學歷，對科技業充滿嚮往，曾是微軟公司掌管上千名員工的產品經理，堪稱名符其實的女強人。

與富豪比爾蓋茲的相遇，絕對性的改變了她的人生，兩人在一場宴會中一見鍾情，她聰明靈巧，曾在桌遊遊戲上贏過丈夫，和他同樣喜歡拼圖，這樣充滿智慧的特質深深吸引比爾蓋茲，開始展開約會。

然而從愛情跨到婚姻，卻有一條長長的溝渠。為了在經營公司和結婚上斟酌考量，蓋茲花上好幾個禮拜時間思考是否應該結婚，甚至在白板上列出一份清單，詳述婚姻的優點和缺點，才下定決心步上紅毯，梅琳達甚至不確定丈夫是否真心想要小孩，得知懷孕的那刻，她不敢第一步告訴丈夫，擔心影響他難得旅遊的放鬆。

比爾是一天花在工作16小時的工作狂，無暇顧及家庭，梅琳達1996年生下女兒珍妮佛後，毅然決然放棄事業，專心照料兒女，獨自擔起家庭責任並不容易，婚後生活曾讓她無比煎熬，甚至問自己「我還能堅持下去嗎？」

直到梅琳達投入兩人掛名的慈善基金會，致力於改善疾病、關懷貧窮幼童，才讓夫妻關係略為改善，他們因樂善好施的助人行為共同獲選為美國時代雜誌2005年「年度風雲人物」，在先生日漸壯大的財產與盛名背後，是一位女性磨平了自己輪廓的代價。

對一個富豪妻子來說，這27年的婚姻，她沒有忙著累積財富，而是始終努力尋找一種「平等」，在洗碗和接送小孩這些發生在你我日常且瑣碎的小事。她讓比爾蓋茨接送女兒上幼兒園，要求這位富豪幫忙洗碗，因為「母親的身分不代表我必須在所有人走後，獨自留在廚房洗碗。」

2015年，她成立投資公司Pivotal Ventures，專注於女性和家庭關係；隨後出版書籍《提升的時刻》也聚焦於女性賦權議題，強調「我的目標不是讓女性崛起、男性跌落。而是希望男女都從爭奪宰制的地位變成夥伴的狀態。」

梅琳達曾形容夫妻關係，「比爾和我是平等的夥伴。」在幫助其他女性的同時，喚起內心的自我意識，當孩子都已長大成人，她回頭望向那個犧牲事業的自己，對婚姻「感到無法挽回的破裂」。也許直到此刻，她終於意識到可以摘下「比爾蓋茲太太」的頭銜了，選擇告別27年的婚姻，做回自己。

最終，夥伴沒有成為老伴。依照媒體報導，若這對夫妻平分財產，梅琳達可望獲得1.8兆元台幣，然而這些價值遠不如內心的「性別平等」來得可貴。而一個願意幫妳接送小孩、願意幫你洗碗的另一半，遠遠比世界身家財產富豪榜上那些冰冷數字來得溫暖、實在。