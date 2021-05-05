酸民譏「被玩弄又退貨」！郭昱晴氣炸提告：我的故事於你何關

51歲女星郭昱晴以偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角走紅，近年則因為常在社群平台評論時事，數度登上新聞版面。日前一名網友挖出郭昱晴過往情史，狠酸她「妳就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人」，對此，郭昱晴直接在臉書重砲回擊。

某網友近日跑到郭昱晴粉專留言：「終於知道妳是誰了，萬老師的時代我在澳洲讀書。妳就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人」，她看到後不客氣回嗆：「我就是我，不會活在你這種吐不出好話的人的嘴巴上！更何況我的故事又於你何關？！您有參與？！說三道四歪曲事實是您的強項？」

此外，郭昱晴還秀出資深媒體人王瑞德的私訊，疑似已經到警局提告妨害名譽，正面反制酸言的舉動獲得其他網友讚賞，「這種人說不出好話是修為太不足」、「支持萬老師妳提告，不要讓這一種人為所欲為啦」、「為什麼要拿別人過去的事來傷人！？喝過洋墨水的知識水準也沒有多高」！

事實上，郭昱晴2008年和小6歲購物台製作人林宣廷結婚，育有1子，在這之前還有段長達17年的感情，男方是前台北縣長尤清的兒子尤昭文，當年兩人已決定步入禮堂，但後來她和前準婆婆發生不快，最後選擇解除婚約。（編輯：楊穎軒）

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