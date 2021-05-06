跟公婆同住不適應！彤彤感覺寄人籬下　「不能穿內褲跑來跑去」

藝人彤彤、大牙、Apple曾是「黑澀會美眉」成員之一，如今女大十八變，日前她們上節目《聽媽媽的話》暢談輕熟女生活，其中人妻彤彤自爆去年產後跟閨蜜約唱歌不小心太嗨，連續唱了8小時忘記擠奶，胸部硬得跟石頭一樣，最後閨蜜竟直接在包廂幫她擠奶，導致她內衣全濕。

彤彤去年產下一女，三月補辦婚宴升格為幸福人妻，雖然現在有女萬事足，但她坦言剛得知懷孕時，在婦產科嚇到大哭：「本來很喜歡小孩想當媽媽，但心理上還沒做好準備，就覺得完了，我的人生要完全不一樣了。」當媽後彤彤第一次放風，約閨蜜歡唱8小時，嗨到忘記擠奶，胸部硬得像石頭，閨蜜見狀竟直接在包廂幫忙擠奶，讓她內衣濕一片。婚後彤彤和公婆同住，難免有寄人籬下的感覺，生活習慣很不一樣，需要互相配合：「以前都是一個人生活，現在住一起，不能穿內褲跑來跑去了。」

一向很夢幻的Apple穩交帥氣男友感情甜蜜，她對婚姻家庭很有憧憬，即便聽完彤彤的故事，還是想生孩子且認為自己能夠跟公婆同住，主持人小禎搞笑說：「有些人就是結婚之前，會講出不知道自己在講什麼的話。」直接戳破她的粉紅泡泡。Apple也透露和男友公開戀情後，會有酸民留言唱衰，甚至有瘋狂女網友到男友臉書留言：「好羨慕妳女朋友喔，如果可以的話，也想當妳女朋友。」讓她不可置信大喊：「居然有這種人！」不過歷經大風大浪的小禎，聽到這番言論，忍不住冷笑Apple的天真：「來跟姊姊聊個三天三夜如何？」

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