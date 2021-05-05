嫁給首富最好命？曾馨瑩和郭台銘的婚姻溝通心法　「寫公文」搞定商科男

偶像劇裡愛上霸道總裁的情節，最後總聚焦在豪門婚禮的繁花盛開、華麗白紗、眾星雲集，而褪去豪宅、華服、名牌、名車後，真正走進夫妻真實生活裡，會是怎樣的光景呢？總是引起外界好奇。

台灣首富郭台銘2008年和舞蹈老師曾馨瑩再婚後，育有2女1男，平時一起爬山、看電影，恩愛婚姻令人羨慕。不過當溫柔的曾馨瑩，碰到生意戰場上運籌帷幄、一秒幾十萬上下的企業家，不管多富有，每人一天還是只有24小時，夫妻相處就要掌握時間管理之道，她2015年接受《親子天下》雜誌專訪時就透露，和郭台銘透過「寫公文」方式溝通，頗為逗趣。

「兩個人的相處最重要的是溝通」，曾馨瑩說，由於年紀稍有差距，郭台銘對老婆萬般寵愛，意見不同時多會退讓，但女人要的不是「讓」，而是「溝通」。畢竟每個人價值觀不同，若不能取得共識，就會成為生活上的磕絆，造成相處時不舒服，所以她不斷透過觀察和試探，找到兩人溝通的舒適區。

理工男有其特質，商科男當然也有！凡事要用最短時間創造最大效益，用最低成本得到最高報酬，把這樣的想法套用到夫妻相處上，似乎也不奇怪，畢竟連比爾蓋茲結婚都要在白板上詳列優缺點，洋洋灑灑思考幾個禮拜才能定奪。所以曾馨瑩理解對方的工作背景，當老闆必定有其經營管理思維，有他慣有的生活習慣與步調，摸索出幾個經營婚姻的巧思。

一、懂得察顏觀色：小事不煩心，週末討論大事

曾馨瑩會每天注意郭台銘的言行舉止，返家情緒是否開心，畢竟老闆日理萬機，所以不會以瑣碎小事煩他，拿捏好說話的尺度，真的有問題必須靜下心溝通時，盡量選在空閒時間討論，「有事情要問，我一定會等到週末，而且還要挑他心情不錯的時候」。

二、使用對方習慣模式溝通：寫公文促進效率

一般而言，女性比男性似乎更具感性特質，所以溝通時常以抒發情緒方式表達，男性則偏向實質處理問題，當另一半沒有太多時間聽妳發牢騷時，曾馨瑩用了極具智慧的方式和老公溝通，就是寫作。郭台銘平日愛批公文，她會把心裡的問題，用寫信方式夾在公文夾裡放在桌上，這招切中郭台銘的習慣模式，他還用批公文的方式回覆，「看到他不認同的部分，他會圈起來反駁，解釋『我沒有這樣想』，最後會總結簽名、附上日期」。這個有趣的方式，讓她將激動情緒化為理性的文字陳述，降低語言爆發力，彼此更能理性思考，處理更有效率。

三、做好分內應做之事：打理自己生活、正確教育下一代

曾馨瑩婚後保持低調個性，不會刻意炫富，營造貴婦形象，卻能把生活過得更精彩！她在IG展現多面性的自己，跳舞時的美妙姿態、做慈善的善良大方、運動時的爽朗陽光、和朋友聚會時的美麗自在，沒有另一半在旁的時候，她跟圈內好友昆凌、周杰倫打籃球、跟徐若瑄聚會，把自己打理得很好，並沒有被首富太太的頭銜限制住。

郭台銘更稱許的是她把三個孩子教育得很好，曾馨瑩透露，從大女兒出生後，老公每晚都會對她說，「妳那個小孩太可愛了，我太滿意了！每天都會講，他真的喜歡小孩。」她是要求品格和禮貌的慈母，郭董則是個認真的嚴父，平時和小孩運動都超認真，游泳得游10趟、騎單車要6公里起跳，滿頭大汗才算運動。在兩人細心教育下，年僅12歲的大女兒妞妞最近成功登上雪山主峰，果然虎父無犬女！

這條婚姻之路摸索前行，曾馨瑩認為，不要想可以改變別人個性，但也不盲目聽從對方，「我平常配合度很高，但他也不可能永遠都是對的，當我不能接受的時候，我就會告訴他，我不可能永遠委屈自己或配合別人，因為我也不想只為別人而活！」維持婚姻就是要找到彼此理解對方的溝通心法。畢竟，沒有一帆風順的婚姻，只有共同成長的夫妻。