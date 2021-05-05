婚外情助公益？貝佐斯前妻愾捐60億善款　再婚獲舊愛祝福

今年2月，鄭家純在臉書上自爆尾牙被性騷擾，打算捐出10萬元主持費消氣，她說：「過程雖然是爛事，但我可以把結局變成好事。」未料風波意外延燒，最後促成「38號樹洞」性騷／性侵真人故事信件展覽，吸引6,000人進場參觀，這些不能說的祕密，有人願意溫暖傾聽。

當一件糟糕事情降臨身上時，妳能不能把結局變成好事？

2018年，在大平洋彼岸，有位美國的女性小說家，和曾經一起創業的丈夫育有4名子女，結縭25年後卻面臨對方出軌外遇，要怎麼做才能讓一切變成好事？她決心離婚，於是隔年初和丈夫發表了共同聲明：

「正如我們的家人和朋友所知道，經過一段長時間的愛情探索和嘗試分居後，我們決定離婚，並以朋友關係繼續相處。我們對彼此相遇感到無比幸運，並深深感激結婚以來的每一年。如果我們早就知道25年後會分開，仍然會選擇在一起。」

隨後，在丈夫出軌成為全球舉世皆知的醜事時，她獲得約1.2兆台幣的財產，躍升為全球第22名富豪。她是瑪肯西‧史考特（MacKenzie Scott），亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻。

兩人原是同一間公司的上司與助理，為了支持丈夫創業的熱情夢想，辭職後共創了亞馬遜網站，她擔任會計之職，直到亞馬遜步上軌道後，才專心照顧家庭，並重拾寫小說的夢想，那時，貝佐斯還是她的忠實讀者。

25年後，在體面的離婚聲明後，貝佐斯陸續被揭露和女主播桑齊斯（Lauren Sánchez）早就有不倫婚外情，兩人還飛行到各地旅遊，互傳的鹹濕簡訊被賣給八卦媒體，不堪入目地散布著。原本按照法律規定，瑪肯西可與貝佐斯平分16%的亞馬遜股票，最終她選擇只拿了4%，留給「摯友」12%公司股份，少拿了1兆多台幣，讓對方足以在公司握有主權。

卸下貝佐斯的夫姓，瑪肯西去年5月加入微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）倡議的「贈與誓言」（The Giving Pledge），並承諾未來會捐出一半財產，「我擁有不成比例的金額可以分享。我對慈善工作將會保持關心，投入時間、努力與關懷。」

當疫情肆虐全球時，瑪肯西表露其憂心，並開始捐獻大量錢財。去年12月，她在Medium部落格平台寫道，仍在讀作家艾蜜莉‧狄金生的詩作，「希望是帶有羽毛之物，棲息靈魂中，唱著無詞的曲調，永不止息。」

據統計，直至今日，瑪肯西已經捐出近60億元美金（約1,600多億元台幣）給逾500個公益組織。但她沒有依循其它富豪的做法，成立基金會、網站，或建設同名的醫學中心或學校，而是選擇捐錢給非營利團體，也無需受款單位準備繁瑣的手續，這種作法讓多數人感到不可思議，甚至有單位收到鉅額善款，誤以為是一場詐騙，但美夢卻成真了！

更意外的是，告別前夫的背叛後，她沒有停止對愛情的信任，今年3月宣布與孩子的化學老師丹‧傑維特（Dan Jewett）結婚，再度成為人妻，丈夫稱「她是我遇過最慷愾、善良的人」，聲明未來捐助慈善的腳步仍會持續，貝佐斯也向兩人表達祝褔。

婚姻就是一場漫長的馬拉松，需要衡量配速，有時並肩同行，有時迎頭趕上，或者緩下腳步等待對方，沒有時時深情相望，而是能望著同一方向前行，才能把路走得更長。更大的勇氣是，當雙方目標不同時，妳是否有足夠的氣度告別，祝福對方踏上更好的旅程？

當另一半出軌，51歲的瑪肯西沒有自哀自憐，斷然和舊愛告別，體面留給對方顏面，再度尋找另一個幸福的懷抱，並捐出大量財產給需要的人。她繼續寫作、繼續讀詩，並低調婉拒了富比士的採訪邀約。

根據富比士統計，在亞馬遜股票仍在上漲，瑪肯西目前有585億元美金財產，離婚後還在大幅增加中。大概沒人能想到，一段糟糕的婚外情，最後兌現成造福弱勢的1,600億元善款。

當意外無預期降臨時，勇敢的女人給了它一個美好結局。