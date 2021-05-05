【個人意見】本週精選2021/05/06

上週有奧斯卡，以前通常這週會寫奧斯卡的會後盛大派對，但今年因為疫情所以活動減少，同時在奧斯卡的前一天其實還有獨立精神獎，本週就讓我們看看獨立精神獎和奧斯卡會後派對的穿著。

凱特瑪拉的閃耀菱格套裝讓她看起來像一個小晚宴包，或200個千層糕。我喜歡頭髮上的珍珠裝飾，但金色涼鞋仔細想來跟衣服本身其實是不搭的（嚴苛）。

茱莉亞嘉納的高腰羽毛洋裝我還蠻喜歡的，那個灰藍色不是常見的禮服色彩，加上羽毛更見動態，也許我會選擇不要那個同色系的褲襪，這樣穿上整身有點像某種鳥。

艾兒芬妮最近開始走比較沒那麼少女仙氣的路線，這套衣服剪裁合身十分性感，但還是帶有童話的氣氛，那個淡粉色和肩膀上的珍珠裝飾都很有公主風，裙子的剪裁是個好選擇，整體顯得流線時尚起來，卻又不失少女氣氛，是一個真珠美人魚的概念來著。

凱莉墨里根參加獨立精神獎時選了一個套裝，安全帶風的腰帶是一個這一季這品牌常見的主題，這套裝最恰當的說法是，在一陣遲疑之後說「蠻特別的」。不知道為什麼我一直想到某種工業總會的代表。

Zendaya的紫色蓬袖禮服深具80年代風格，加上瀏海的高角度真的有一種穿越時空的感覺。如果她手上的不是獎座而是一杯酒，那隨時就可以拿來潑人了。（還有人記得這種老橋段嗎）

Cara Delevingne的長褲套裝十分性感，採取經典的男裝元素，剪裁俐落的長褲，但是加上黑色皮革手套多了一份超級英雄電影反派的感覺。猛一看會覺得她胸前有一塊衛生棉。

Dua Lipa的黑色禮服上半身合身的地方相當合理，但是她好像站在一個巨大的軟骨頭沙發裡面，我想穿這套衣服是在維持社交距離吧。

Andra Day在這裡展現超級人性化的一面，在會後派對把穿了一天的高跟鞋脫下，換上一雙感覺就很柔軟舒適的毛毛拖鞋，「老娘現在只想舒適」！

圖片來自Vogue及GFY