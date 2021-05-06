五月天阿信都在問！確診水電工2天訪同牌飲料店　「真的那麼好喝嗎？」

近來爆發多個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土病例，中央流行疫情指揮中心4日公布諾富特飯店外包商水電工（案1145）確診前活動足跡，昨（5日）再度更新其活動史，沒想到，竟意外歪樓變成「業配文」，連五月天阿信都被釣出留言。

指揮中心在官方臉書更新案1145、1153公共場所活動史，其中案1145分別在4月26日、29日到訪某品牌飲料店，而且還是不同分店，4天內就去了2次，讓網友忍不住說：「感覺很好喝耶」、「這兩天才知道，XX飲料店，開始好奇有多好喝」、「那個飲料店有這樣好喝嗎？至少都待一個小時以上」！

就連五月天主唱阿信本人都在底下留言：「真的那麼好喝嗎？」隨後送上暖心問候「醫護人員辛苦了」，短短14字不到一天吸引超過1萬人按讚，網友回覆：「你講完，300萬陳太太都要去朝聖了」、「捕獲野生阿信」，衛福部小編也回：「總柴不懂飲料，但懂防疫，要喝飲料，要出門，記得口罩要戴好，維持手部清潔唷！」（編輯：楊穎軒）

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