小甜甜護子忍「水腎」之苦！挺8月肚拒開刀　曝沈玉琳預約吃胎盤

小甜甜（張可昀）昨（6日）出席羅慧夫顱顏公益活動，擔任愛心大使，懷孕約8個月的她其實已經開始休假，但為了有意義的公益活動選擇出席，她日前才因劇烈宮縮送急診，結果發現是腎臟異常腫大，堅強的她為了腹中孩子忍痛不開刀，好險目前脫離險境，談起懷孕過程她滿是笑容，老公待她很是溫馨，透露只有最荒謬的沈玉琳竟跟她說：「那我要吃你的胎盤！」

小甜甜被醫生判斷腎臟腫大，積水過多，正常人腎指數是0.6到1.3，但她一下飆到3點多，而且已經一天沒辦法自己排尿，讓她非常緊張，她表示：「醫生要我半麻醉插尿管，或是從背後開刀引水，但我覺得這樣可能對孩子不好。」於是她決定吃婦產科開的微量止痛藥忍住，還好後來開始慢慢排尿，為母則強的心情令人敬佩。

老公長相曝光後，許多網友都直呼：「好帥，我可以！」小甜甜坦言本來不想讓老公曝光，後來覺得身為公眾人物常常要忍受酸民，得讓老公盡早習慣，沒想到曝光後得到大量讚賞，甚至有人說像宥勝或趙又廷，導致老公現在都會跟她開玩笑道：「你知道嗎？我現在最值錢的就是我右邊的腎。」

隔代教養長大的小甜甜初當人母非常開心，她預產期在7月初，已經跟老公講好，孩子出生時要讓老公操刀剪臍帶，雖然老公答應，不過她表示也有可能看到生產狀況被嚇到就不敢剪了。此外，好友沈玉琳還找她預約吃胎盤「你胎盤不吃很浪費，不然給我吃好了！」荒謬行徑讓她哭笑不得：「你有事嗎？幹嘛吃我的胎盤，那是我的耶。」

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