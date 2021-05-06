想當「明星女友」的自我修養！交往前想清楚這7點　愛得甘願、分手不怨懟

▲小豬（右）與周揚青交往9年最後還是分手了。（圖／羅志祥臉書）

打造一個明星很難，毀掉一個明星卻很容易。

尤其對於明星來說，一場涉及感情事的花邊新聞，好的能翻轉人生，壞的能退出演藝圈。畢竟，感情事最難釐清對錯、最讓人百口莫辯，卻也最容易影響外界觀感。

當一個明星開口要求交往時，你的第一念頭會是什麼？天啊，太棒了，喜不自勝地答應，還是三省吾身，「我真的做好準備了嗎？」談戀愛本就不容易啊，何況對方是偶像明星，或許先有以下7點自覺，能幫助你清醒做下決定：

1.時間考驗：談地下戀情，我能熬得了多久？

談戀愛很正常，但當偶像明星必須付出的吸粉代價，可能就是「保持單身」。如果你的交往對象，是個願意坦蕩蕩、光明磊落地把戀情公諸於眾的人，那麼恭喜你非常幸運！如果不是呢？你願意接受地下戀情嗎？不能跟朋友、家人討論感情生活，怕消息傳出後影響對象的職涯，只能將祕密揣在懷裡，開心悲傷都不能公開分享、打卡的生活，你願意嗎？

吳尊在交往第22年後，才公布了老婆正面照；劉德華在戀情傳了23年，宣布和朱麗倩結為連理。每個人有多少個20年，你願意等，但等來的人會像吳尊、劉德華這麼從一而終嗎？可能得打一個大問號。

2.家世背景：如果戀情曝光，我的生活背景禁得起檢視嗎？

如果戀情大方公開，外界開始追究你的身家背景，從年齡、外形、學歷、家世，小時候有沒有扶老太太過馬路？讀書時有沒有推了同學一把、外出時多看了異性一眼，都有可能變成娛樂新聞，還被拿來跟他的前任、前前任製表比較一番，這時你有一顆強心臟，接受外界的精細審視，還能毫不羞怯地說無所謂嗎？

3.相處調劑：如果對方是時間管理大師，我有察覺的能力嗎？

明星的工作四處奔波，飛行各地，過著醒來時不知身在何地的生活。感情能佔據他們的時間並不多，聚少離多的日子裡，能維持感情不容易。倘若你還遇到一個「時間管理大師」，即便從半夜打電話聊到凌晨，他還能繼續在異地跟朋友開泳池趴，約網紅徹夜玩樂，你是否有察覺異樣的能力？讓彼此保持忠誠而專一。

4.自我保護：如果對方提出不合理的要求，我有說不的勇氣嗎？

如果對方在交往時，提出不正常的要求或親密行為時，我有勇氣說不嗎？有位女大生向媒體爆料，交往時男藝人會讓她把手機放在玄關，防護超嚴密，或者上床不愛戴套，可能害人染病。試問，這個情況去掉藝人姓名這三個字，其他男生要求時，我們就能接受嗎？如果不行，感到受傷的當下是否就該保護自己，不要事後才懊悔，請鼓起勇氣，不要讓對方有渣你的機會。

5.退場機制：如果未來面臨分手，我有和平退場的氣度嗎？

很少有分手，能夠好好告別，沒有怨懟。一方情淡後，受傷者會試著找尋理由，撫平內心的創傷，有些人嘗試著找到同樣被對方傷害的同性，組織「婦仇者聯盟」，搜索對方偷吃的蛛絲馬跡，是否有交往重疊的軌跡，企圖扳回一城。當濃烈的愛變成了恨意，就會導致兩敗俱傷，和明星分手時，如果沒有和平退場的氣度，很容易招來一場官司，昔日甜言蜜語變成報章雜誌的頭條，毀了對方，也重傷了自己。

6.目標管理：如果對方事業蒸蒸日上，我有配得上對方的自信嗎？

明星的勞動報酬，比一般人高出許多，彼此間的生活習慣、人生目標都會不一樣。對方揹的名牌包價格，可能是你一年薪水時，彼此對物質的判斷難免不同。像阿嬌與賴弘國結婚時，為了邀請眾星友意見分歧，大明星覺得必須砸重金辦得風風光光，這樣的豪奢對平凡人來說可能會破產。所以，當對方眼界更開闊時，你也必須時時提升自己，未必是經濟能力並駕齊驅，但至少確保內心沒有自卑情結作祟。

7.情緒調適：如果彼此爾虞我詐，我還能擁有快樂嗎？

明星戀愛若不公開，就得躲狗仔吧，身旁的經紀人，也會傳授教戰手冊，即使東窗事發也好辯解。舉個例吧，如果男女明星與另一半進出同住所，帽子、墨鏡、口罩全副武裝是基本配備，且必須相隔一段時間，避免被拍到同框、同車畫面，這樣就算被抓包也能打死不認，說是在同社區、同大樓有朋友，湊巧出現而已，或者平日朋友約聚會，撇清戀情。

再者，明星和戀人使用社群軟體時，文字簡潔保持中性，不要有激烈言詞，千萬不要發語音！因為往往事後被爆料給媒體時，會使用雙方對話截圖和語音紀錄，對話尚可說是後製P圖，語音即使剪接掐頭去尾，卻很難否認是當事人。所以許多大明星低調戀愛時，就是不發朋友圈、不發語音，以貼圖表達感情，「呵呵」、「嗯嗯」永不會錯。

甚至，明星間還會互相傳授不被狗仔捕捉的妙招。鄧紫棋曾透露，陳偉霆教她每次見男友都穿同一套衣服，讓狗仔拍到畫面都一樣，沒有新照片，就能混淆拍照日期，誤以為是舊照，搞不清時間線。不過，道高一尺魔高一丈，許多粉絲拿放大鏡檢視，即使同套衣服，戒指、項鍊、耳環等配件差異，還是能分得清清楚楚。

和明星戀愛除了防狗仔之外，還要慎防追星粉絲、慎防彼此對話被截圖、語音檔外流，草木皆兵的後果，可能心會很累。

所以，最終你要問自己最重要的一個問題，「這樣談一場戀愛，真的開心嗎？」如果重新選擇，我還要跟這個人戀愛嗎？就算被辜負，我不會後悔、能跟對方和平分手嗎？檢視以上問題，答案都是Yes！或許你就是當明星另一半的潛力股。

一個璀璨的明星，就像遠方的煙火盛大而燦爛，有時卻很短暫，站太近的人，身上可能落得滿層灰。

就算摘掉明星兩個字，這7個問題同樣適用於戀愛時我們的捫心自問。

沒有人想在戀愛開啟前就預設未來的分手。只是，選擇當個清醒的人，總是較少受傷。