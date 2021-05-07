木村拓哉夫婦日常！婚姻是遛狗、散步　夏天和老婆工藤靜香合吃一只霜淇淋

最近名人離婚新聞滿天飛，滑手機翻了半天，在一堆烏煙瘴氣的娛樂新聞裡，突然有張照片躍入眼簾，日本巨星木村拓哉與工藤靜香夫婦穿著簡約休閒棉T、牛仔褲，牽著兩隻超卡哇伊的愛犬，一邊悠閒散步一邊遛狗。初夏降臨，周圍微冒著熱氣，大神還乖乖坐在長凳上，等老婆買了只霜淇淋回來，一同分享清涼滋味消暑，這一副歲月靜好的畫面，瞬間融化了我的心。

底下留言全是欽羨：「這對夫妻生活太甜了」、「好羨慕那隻狗」，更動人的是，這近21年來，每次被媒體捕捉私人外出，無論是遛狗、度假、衝浪、聚餐，木村身邊沒有第二個女人，只有「木村嫂」工藤靜香。在一個屢傳明星出軌新聞的國度，木村的忠誠專一變得彌足珍貴。

時光倒退21年前，甫以《長假》、《戀愛世代》風靡全亞洲的木村拓哉，不顧公司反對，霸氣地在演唱會上宣布要和工藤靜香結婚，爆炸性消息一出，櫻花妹全都失控了！新聞畫面不斷輪播，事後被媒體問到是和工藤靜香嗎？他酷酷地說：「除了她以外，還有誰啊？」讓粉絲們心都碎了，不能接受偶像的「英年早婚」。大S哭了一整晚，林心如氣得說：「他們早晚會離婚」。

盼啊盼啊，鐵粉們都成人婦了，一度被傑尼斯冷凍的木村拓哉，靠著《HERO》繼續站穩地位，即便每部作品收視率起伏不定，他總能力挽狂瀾，保持穩定輸出，依舊把生活過得美滋滋。婚後和工藤靜香幾乎把私人領域捂得滴水不露，還養大兩個遺傳良好基因的女兒木村心美、木村光希，她們的姣好外型酷似父母、擅長英語、法語，多才多藝，這幾年更出道，登上了模特兒舞台。

拜兩個女兒揭密之賜，偶爾貼出和爸爸的互動照，我們得以一窺大神的婚姻生活，婚後第20年，他也終於在老婆50歲生日當天在微博曬出甜蜜恩愛照！照片裡木村捏起工藤靜香的臉頰，兩人對鏡頭開心大笑，後方一整面牆則打上馬賽克，疑似是他們的結婚照，粉絲看了都直呼驚喜。

木村拓哉之後接受節目《十三邀》訪問，表露對愛情的態度，「戀愛的時候可能覺得自己是第一位，但是昇華為愛之後，最重要的就不是自己了。」

這不是一句場面話。和前田敦子結婚的演員勝地涼，前年參與整人節目設計，故意向木村表示很苦惱是否要拋棄演員職業，想向他請益，木村開口第一句話就是「這件事，你和另一半談過了嗎？和她討論才是最重要的吧，想過她知道了會說什麼嗎？畢竟已經不是你一個人的人生了！」諷刺的是，2年後，木村夫婦還在一起散步的此刻，勝地涼和前田敦子宣布離婚。

木村夫婦曾因為早婚被數次選為最討厭的「演藝圈夫妻檔」，但時間會說話，如今已成了人人稱羨的模範夫妻。木村的愛可以很張揚，在5萬人演唱會上宣布要和妳共度一生；也可以很低調，20年來不發布一張和妳的合照；不常掛在嘴上，卻時刻放在心裡。這對明星夫妻的婚姻不是每天走在坎城紅毯的光鮮亮麗，卻是這些很平凡、很日常，卻也很踏實的「最重要的小事」，像是那日的「遛狗、散步，夏天裡為你買一只霜淇淋」。

光希和心美在網路直播時，聊到未來擇偶對象，大方說想找「一個比爸爸帥的人」，粉絲清一色留言：「在亞洲應該找不到比妳爸帥的人」，試問，誰能輕易複製一個同樣外表帥氣、態度敬業、演技一流、又能對愛專一、毫無緋聞的亞洲男神呢？

我不禁替單身女子感慨，「我們不是不婚，是在等一個木村拓哉。」