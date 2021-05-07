【專訪】拍《靈語》爆鬼壓床！吳可熙偏愛黑暗題材：悲劇讓人強大

一般人認識的吳可熙，可能是電影《再見瓦城》堅毅內斂的蓮青，亦或是《血觀音》狂野不羈的棠寧，一直給人一種神祕冷豔卻又不失時尚的氣質。不論是上述電影或自導自演的《灼人秘密》到即將上映的《靈語》，吳可熙選片似乎都是帶有詭譎、恐怖、黑暗現實的題材，她也坦言早期吸引到自己的劇本都是經典的悲劇，「其實我很喜歡悲劇裡的時刻，因為往往人在最悲慘、不得已的情況下才會有很強大的力量，當那種東西很強烈時，戲劇變得好看、有力量，我很喜歡這種很強烈的東西，反而不會覺得它是黑暗或陰暗面。」更透露在片場被鬼壓床的經驗。

拍攝多部帶有陰暗現實面題材電影，會不會害怕婚姻、恐懼生子？吳可熙回歸想當演員的初衷，想盡可能的用盡一生去體會當「各種人」的感覺，她喜愛探討人性，對這個世界擁有很大的好奇，「所以儘管社會亂，但人生只有一次，還是會想體驗不同層面的事。」

對於靈魂的世界，吳可熙持中立態度，不完全相信或不相信，「我不理解，我不知道有沒有這件事，但我尊重。」儘管如此，拍攝《靈語》還是出現一些難以解釋的現象，她表示由於一直處在驚悚靈異的狀況，在片場休息時，因為太累就小瞇了一下，結果夢見三隻鬼來抓她，想辦法把她靈魂抬走，「我當時很想講話，身體一直很努力掙扎，想向大家求救但發現沒辦法發出聲音。」吳可熙坦言很像鬼壓床但又太過真實，不過最後她把原因歸在壓力大的關係，畢竟拍《靈語》整個月都在恐懼中度過，連經期時間也亂掉。

身為一個具有國際觀的女演員，別忘了吳可熙曾被好萊塢權威報選為2020年影視界全球女性最具影響力之一，更接受過多家世界知名媒體報導，她私下卻不愛社交，在網路資訊大爆炸的年代，吳可熙的個人IG僅有7000位粉絲，以她知名程度實屬難得，其實就如同她帶給觀眾的神祕感，她只想要認認真真專注在電影事業及個人生活上，現代多數人所注重的追蹤數，說到底只是浮雲一場，影展上的肯定才是貨真價實。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載