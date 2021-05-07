百變風格孕婦照！小蠻、廖曉喬、劉伊心、小甜甜搶當「最美媽媽」

每個母親都是神聖而偉大的！周末迎來一年一度母親節，不少晉升人母的女明星，選擇拍攝美美的孕婦寫真照，為這段特殊歷程留下最美見證，我們盤點幾位女明星的美麗孕照，森林系、精靈系、俏皮系等風格百變，讓想當漂亮媽咪的妳參考，快速get心儀的拍照姿勢，最美孕婦下次就是妳！

1.俏皮系小蠻：踏上不可思議奇幻旅程

懷孕7個月的小蠻，擔任《媽媽寶寶》雜誌5月份封面人物，穿著黑橘條紋、像跳跳虎的俏皮系孕婦裝非常可愛。不過，初為人母的她透露，當媽媽過程很辛苦，「感覺肚子每天急速生長，呼吸越來越喘，然後肋骨被踹得好痛啊」，還自嘲大腹便便後，走路腳開開像企鵝一樣，胸部「升級」後居然能碰到肚子，十分奇妙。

由於孕吐嚴重，她體重僅胖了約5公斤，四肢仍很纖細，因此很羨慕健壯的孕婦。平常很少拍照的她，透過雜誌拍攝工作記錄孕期變化，小蠻對每張照片都很有感，很想抱抱辛苦的自己與肚子裡的小人說加油！她也感謝這段期間有神隊友老公邵翔的陪伴，樂觀地說這一切都太不可思議了，並給自己打氣：「一位堅韌而勇敢的母親就是這樣誕生的！」

2.精靈系廖曉喬：宛如少女般美麗

微風千金廖曉喬1月產下兒子，升格為新手媽媽後，都在為育兒忙碌，她近日難得在IG曬出自拍照，並寫下「擠完奶好餓」，照片裡她皮膚光滑白皙、氣色很好，沒有新手媽媽親餵母乳、日夜顛倒的倦怠感，宛如少女一般的狀態讓人驚訝。藝人好友許維恩稱她是「少女」、蕭亞軒也表示「Beautiful」，網友則稱讚「身材恢復得很快！漂亮媽咪」。

廖曉喬也在IG秀出拍攝的孕婦照，一襲白色森林系長裙，赤腳優游於大自然裡，就像《魔戒》裡的精靈女神化身。她說，當初想要簡單隨性的孕期紀念，但拍攝過程太好玩了，「感覺寶寶會是個喜愛大自然的孩子，讓媽媽在山上光腳爬上爬下都不感到累」。

3.名媛系劉伊心：備受老公寵愛的幸福人母

深受老公林志隆寵愛的劉伊心，這次懷孕已經是第二胎，拍孕婦照得心應手，她挺著8個月孕肚，帶著女兒、狗狗、老公全家福一起入鏡，一套高級訂製的莫蘭迪藍色手工禮服，加上專業婚紗拍攝團隊掌鏡，拍出仙氣飄飄的名媛貴婦感。

她也在臉書自爆，結婚後還能和另一半維持熱戀的祕密，就是「一直保持美麗」，不管是居家素顏還是懷孕時，都能夠隨時隨地美美亮相，讓老公一直賞心悅目。兩人感情好到都還沒卸貨，劉伊心已經喊話要準備第三胎了。

4.性感系小甜甜：一圓長久以來的夢想

總是以幽默風趣形象出現在螢光幕上的小甜甜，終於當媽媽了！她笑稱以前總把拍攝《嬰兒與母親》雜誌當作玩笑話，感覺離自己太遙遠，這次難得實現長久以來的夢想，以性感姿態留下紀錄，「我很喜歡這次拍攝的照片，不管是柔和的青春洋溢，或是黑白的帥氣有個性，大大的肚子如影隨形，真是一件幸福的事情」。

雖然不是小甜甜心中期待的雜誌封面，而是內頁，但真的不用遺憾，這次的她很不一樣，卸下銳利的線條，顯得更柔軟、唯美。況且每個母親都是獨一無二，有其自己的魅力。卸貨的日子即將到來，小甜甜挺8月肚不好入睡，還一度因為腎臟腫大緊急送急診，為了避免影響小孩，寧選擇吃藥不開刀，這份為母則強的毅力，才是最美的母親形象。

