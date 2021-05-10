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消失24天！采子深夜告別《全明星》　與藍隊奮鬥「是出道最棒時刻」

采子▲采子（前）發文向《全明星》隊友說再見。（圖／小8 IG）
文 : NOWnews今日新聞

藝人采子（謝采玟）背著老闆兼男友邱鋒澤，與閨密荳荳（何紫妍）男友何孟遠搞曖昧，醜聞爆發後，宣布退出人氣節目《全明星運動會》，公司也火速與她解約。感情、事業兩頭空的采子，銷聲匿跡24天，昨（9日）深夜突然在IG發限時動態，感性向藍隊隊友告別：「與你們一起奮鬥，幾乎是出道的這段時間最棒的時刻。」

▲采子（後排左三）2個月前加入《全明星》時，曾在IG向網友宣布開心成為藍軍一家人。（圖／采子 IG）

采子貼出和藍隊的大合照，寫道：「謝謝替我加油、留言、私訊的所有人，謝謝全明星、錢姐以及藍隊的家人們，與你們一起奮鬥，幾乎是出道的這段時間最棒的時刻。我熱愛運動，全心熱愛全明星的一切，大家最真實的、共同努力的汗水及淚水，藍徒們的支持，將永遠烙印在我的心中。」

對於感情上所犯的錯誤，采子表示：「我會好好反省所有，改正過錯，成為更好的自己。」並向全體選手及接替她位置的雷艾美喊話：「未來紅藍兩隊的大家以及艾美，加油！」最後對支持她的粉絲說：「一直陪伴到最後，甚至等待的采虹們，我也想念你們。」

貼文發布不久，同為藍隊的洗菜（王宇君）今凌晨曬出數張與采子的親密照，寫下：「i hate u.（我討厭妳）」對好姊妹的離開又氣又難過；小8（趙逸嵐）也發文表示：「謝謝妳扛住了我們，接下來我們會繼續扛，藍戒出征寸草不生。」小春（周文傑）以「永遠有妳的位置」送暖；鼓鼓則在小8文章底下留言「謝謝采。」（編輯：楊穎軒）

▲采子道別全文。（圖／采子IG）
▲采子道別全文。（圖／采子IG）
▲洗菜（右）與采子有革命情感。（圖／洗菜IG）
▲洗菜（右）與采子有革命情感。（圖／洗菜IG）

▲▼洗菜分享與采子等人的合照。（圖／洗菜IG）
▲▼洗菜分享與采子等人的合照。（圖／洗菜IG）

▲小8（黑外套者）、鼓鼓（最後排右一）感謝采子的付出。（圖／小8 IG）
▲小8（黑外套者）、鼓鼓（最後排右一）感謝采子的付出。（圖／小8 IG）
▲小春向采子喊話。（圖／小春IG）
▲小春向采子喊話。（圖／小春IG）

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Tags : 全明星劈腿洗菜藍隊采子

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