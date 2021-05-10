迎結婚2周年！林志玲睡前牽手AKIRA禱告　甜蜜告白：時時刻刻都浪漫

林志玲和AKIRA這對台日跨國婚姻夫妻，下月將迎接結婚紀念日2周年，她甜蜜透露睡前會跟老公AKIRA一起祈禱，感受簡單的幸福。由於跟先生定居日本，無法隨時陪伴媽媽吳慈美，昨天是母親節，她仍不忘跨海祝福，在臉書PO出兩人拍攝廣告的美照，留言「Happy Mother’s Day，換我們寵妳們，祝所有的母親母親節快樂！」

Happy Mother’s Day😍換我們寵妳們❤祝所有的母親~母親節快樂🌹 由林志玲Chiling Lin 發佈於 2021年5月9日 星期日

林志玲雖遠在東京，仍十分掛念世界各地的粉絲，她擔任《ELLE》雜誌5月份封面人物，特別向台灣影迷問候。以往總在各地奔波工作，因疫情不能飛行的日子裡，反倒有了充分休息時間，「從留學時期到工作，自己都是一個人提著行李到處在海外獨立生活，常常覺得自己像飄在空中的羽毛，不斷在不同城市間奔跑；現在反而會想要停下來，讓自己靜下來，尤其在走入家庭之後，想要全心全意地為家庭付出。」

當世界運轉緩慢了，林志玲婚後停下忙碌腳步，與老公AKIRA甘於只是在家裡看電影、一起運動，聊聊天的時候會牽著彼此的手，也一起禱告。AKIRA準備去上班前，她會站在家裡的玄關處送他，揮揮手說：「行ってらっしゃい（路上小心）」。沒什麼波濤洶湧，卻是細水長流。

拍攝雜誌封面時，夫妻甜蜜互動羨煞眾人，她笑說：「我心裡時時刻刻都非常浪漫。對我來講，每個當下都很重要。勇敢表達出對於彼此的愛，是非常浪漫的事，所以我常常表達，因為我會害怕有一天可能就沒機會說了。我很珍惜每一次能表達喜歡的瞬間，每一次都還是滿滿的浪漫和感動。」

跨國婚姻經營不容易，夫妻也曾因簽證關係，一度分隔兩地，但只要彼此心在一起，就不存在距離；現在反而成為他們感到最安定的時光，林志玲說：「這段時間，我們感受到珍惜當下，感謝能好好活著，感謝在動盪之際有彼此的陪伴。我們每天一定會在睡前禱告，我覺得這是夫妻溝通非常好的方式，因為當你在禱告時，你會說出自己對於這一天的感受、感謝和懊惱的地方，我覺得這一切的感受都可以在這樣的禱告當中和彼此分享，夫妻就可以共同成長，也可以聆聽彼此心靈的聲音。」