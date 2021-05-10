孫芸芸曬辣媽照！66歲何念慈美貌讓人驚豔　舒淇誇：顏值爆表

孫芸芸憑出色外貌、靈敏的時尚嗅覺受封「台灣第一名媛」，即便不是出道藝人，社群媒體追蹤數仍海放有作品的明星。昨（9日）是母親節，孫芸芸PO出媽媽何念慈的近照，66歲何念慈宛如不老妖姬，視覺年齡像40出頭的熟女，連舒淇都忍不住出聲讚嘆。

照片中，何念慈留著旁分及肩長髮，略施脂粉，穿棋盤格紋套裝，愜意地坐在沙發上，不僅臉部、手臂看不出明顯皺紋，身材也維持得玲瓏有緻，狀態相當驚人。孫芸芸透露，照片是前幾個月幫媽媽拍的，並加碼附上一張對方24歲、她7個月大的舊照，撒嬌說：「媽咪母親節快樂，loveeeee u！」

這組照片吸引近2萬人點讚，舒淇留言誇：「顏值爆表一家人！」網友也嘖嘖稱奇，「原來保持年輕的基因是來自於媽媽」、「這是媽媽？太年輕」、「這家族是天庭派來人間的嗎？各個仙氣逼人」、「超美的孫媽媽」！

有趣的是，其中不少人把目光放在何念慈戴在左手無名指的鴿子蛋鑽戒，「媽媽的戒指太厲害了」、「24歲的媽咪鑽戒就這麼大顆了」、「那顆鑽石已經大到變嬰兒武器了啦」、「媽媽的鑽石很搶眼」！（編輯：楊穎軒）

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