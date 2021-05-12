林采緹痛揭「最扯小三」！陽台曬內褲示威正宮　被抓包還邀「一起吃鹹酥雞」

日前林利霏、李懿、林采緹和黃喬歆在節目《今晚開讚吧》大聊「感情出現第三者，到底是渣男可恨還是小三可惡」話題，每個人都在感情路上比慘，其中，林采緹前男友的小三行徑超囂張，把內褲曬在陽台，被抓包也不在意。

婚姻生活曾一度鬧得沸沸揚揚的林采緹，談起過去曾交往四年多的男友還是有些氣憤，當時男友大她6、7歲，兩人也已同居，就算男方慣性劈腿，她還是會心軟選擇原諒，直到小三侵門踏戶的囂張行徑才讓她大爆炸，「最誇張的是把她內褲曬陽台！」加上有次她先下班回家，男友和小三買消夜回來被她撞見，女的竟面不改色的問她要不要一起吃鹹酥雞，簡直把她給氣炸了，而在旁的男友卻連一句話都不敢說，讓她徹底死心奪門而出。

林利霏曾有一任交往2年多的男友，被她發現早已有穩交8年的女友，且男方全家人還聯手起來騙她，氣得直言：「之前男朋友，不只他自己渣，他全家都渣！」坦言自己當初被傷得很慘，和這位男友交往2年多，幾乎每天都膩在一起，雙方父母也知道對方，過年過節也會去拜訪，和男方好友出門玩也都會Double Date，直到有一天男友朋友的女友看不下去才和她說明白。

李懿表示學生時期，有次男友不在家，她用電腦時發現他下載影片的資料夾裡，有個她從沒見過的檔案夾，點開後還有七個影片檔，第一部影片，就是他和那個女生一起出去旅遊的影片，第二個影片則是小三自拍親了男友的畫面，忍到男友回家後，男方因罪證確鑿無法狡辯，馬上跪下求和，但她仍執意分手。未料，分手後前男友再約她聊最後一次，「一上車他就牽著我的手說，我今天晚上有開一間飯店，我們一起度過最後一個浪漫的夜晚。」讓原本對他還殘存一些愛意的李懿瞬間破滅。

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