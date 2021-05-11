柯佳嬿╱愛情就像是修行，婚姻就是修煉愛情

文／柯佳嬿

修煉愛情

以前我不知道，婚姻和愛情原來是兩回事。

我身邊單身的人寥寥可數，結婚了、有孩子的占大多數，我們互相分享生活，進而了解在一段長時間的感情裡面，大概會有什麼樣的風景跟什麼樣的狀況。

婚姻也和一段長時間的感情差不多意思，會遇到的問題可能也都很類似，但，還是有點不太一樣。

婚姻是真正的，讓你們成為法定上的伴侶和家人，這個決定和承諾，因為牽涉法律，我認為更像是共同經營婚姻企業的簽約合作夥伴。

不論有沒有結婚，長時間的關係裡，愛是有許多樣貌的，也會一直變化。不光只有正面的東西，我相信愛包含了更多更深層的意義在裡頭，不是只有我愛你、你愛我，永遠在一起那麼簡單。

你們會一起經歷感情裡的四季，走過盛夏，也要禁得起寒冬。一起學習包容與調適，必要時，當另一個人墜落你要想盡辦法將他接住。

你們會遇到許多考驗，大大小小的關卡，測試你們是否真的有決心走到最後，會不會有人先放棄。

愛情就像是修行，婚姻就是修煉愛情。

愛有許多面貌，愛有各種可能，但生活卻是日復一日，柴米油鹽，如此平庸的一件事。

或許婚姻就是和另一個人一起走入平庸，攜手踏上愛情的終極修行之路。

聽起來，要和你一起走入婚姻的那個人是誰，好像變得格外重要。

談戀愛時會逃避或不負責任的這種還是算了吧。

失戀儀式感

稍微正面一點的：

你可以裝沒事排滿行程，約朋友拚命出門。

你可以在上班的時候盡量跟同事嘻嘻哈哈，也許笑久了就會淡忘。

你可以壓抑所有情緒，維持表面和平，告訴自己我很好，我沒事。

你可以帶你的狗去散步丟球，看看人群天空，或跟你的貓躺成一團，看窗外什麼都不做一整天。

你可以隨意坐上一班公車或捷運，像遊魂似的毫無目的地移動。

你可以在沒有人的河堤海邊，看星星與月亮，回憶你們一起作過的夢。

你可以暫時放下一切，一個人去曾經是兩個人嚮往的地方旅行。

你可以去野餐，露營，聽演唱會，看展覽，喝咖啡，完成那些沒有機會一起完成的事。

你可以整理打掃住家環境，丟掉不要的雜物，把馬桶跟浴室每一塊磁磚都仔細刷乾淨。

你可以瘋狂運動流汗騎車，或追求心靈的平靜冥想打坐。

你可以在清晨洗澡，你可以在深夜慢跑。

自我流放的：

你可以買好酒跟食物，播放一部黑白老電影，關在家昏天暗地的睡與哭。

你可以無限循環播放那首屬於你們的歌，邊看那些合照和訊息，直到再也流不出淚。

你可以暫時失去生活能力，一攤爛泥，厭惡自己，在好起來之前拒絕跟任何人碰面。

你可以準備面紙去戲院看部悲傷的電影，在前排靠銀幕的位置不顧旁人大哭特哭。

你可以在社群上沉默消失，或卯起來發些看起來很快樂的照片，或寫一些哭天喊地的厭世文。

你可以淋一場大雨，最好分不清臉上是雨水淚水狼狽不勘，狠狠發洩。

你可以失眠可以靠杯，可以跟朋友哭訴怒罵，然後在一個人的夜晚偷偷想他。

你可以在淋浴的時候點蠟燭放音樂，邊唱歌然後放聲大哭。

你可以任性的暴飲暴食，或失去飢餓感食不下嚥，變胖或變瘦。

你可以進行催眠治療，將那些回憶與情感變淡釋懷。

你可以跟朋友唱整夜的歌，聲嘶力竭消耗精力，在天微亮的台北市吃完清粥小菜後躺在床上孤單的睡著。

你可以在酒吧喝通宵，吐個幾遍最後被朋友扛回家，失憶斷片什麼都不記得。

你可以嘗試跟新的人約會，在牽手擁抱親密過後，了解這麼做是傷及無辜也傷害自己然後備感空虛。

以上

僅供參考

如有需要

請盡量模仿取用

放遺憾的美麗 停在這裡

和朋友聊起青春往事，她說她曾經有個非常喜歡的男生，比她大幾歲。他們一起聽槍與玫瑰，那個玫瑰歐巴懂很多事，瀟灑又自由，他們總是在彼此的生活中打轉。

不過玫瑰歐巴有女朋友了，當時她只覺得，等自己長大了，也要變得這麼成熟漂亮。

後來玫瑰歐巴的人生像電影一樣，出了事逃到泰國去，跟女朋友也分手了。他不願在最不好的時候跟我朋友見面，而我朋友心裡，一直有個位置是留給他的。

他們從此失去聯絡。

幾年後的某一天，我朋友在上班的時候冷不防接到玫瑰歐巴的電話，剎那時間彷彿靜止了，我朋友的所有專注力都在電話的另一頭，辦公室的同事們在她眼中全都模糊失了焦，她看不到。

玫瑰歐巴說對不起，覺得自己欠她一個道歉，畢竟她是第一個跟他一起聽槍與玫瑰的女孩子。

當時我朋友立刻就在心裡做好決定，只要一句話，她願意放下所有一切，辭職，離開原本的生活，飛奔到玫瑰歐巴身邊。

她還是很喜歡他，他在她心裡一直有一個位置。

可玫瑰歐巴拒絕了，說他無法跟她在一起。

「那之後我明白了一件事，原來人生是這樣的，總會有遺憾，有些人喜歡也不一定能在一起，你們就是注定錯過了。

但多年後的現在想想，這樣也沒什麼不好，也許真的交往還是會分開，回憶就沒有那麼美了。

我真心希望這個人過得很好，他在我心裡永遠有一個特別的位置。不過，他現在如果突然出現，我已經不會願意放下一切跟他走了。」

我朋友喝了一口咖啡。

她現在過得很幸福。

本文出自《再見 少女》重版文化出版

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