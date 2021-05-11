《璀璨帝國》炫富三角戀！上億身家女富豪甩低情商男模　韓裔CEO下跪撩妹

▲Andrew和Kelly（左圖）交往5年半後分手，對她很有好感的Kevin（右圖）可望成為Kelly的新對象。（圖╱Andrew gray IG）

Netflix（網飛）火紅的真人實境秀《璀璨帝國》，不只有錢人的豪奢生活備受注目，情事也是焦點。女富豪Kelly Li和帥哥男模Andrew gray這對俊男美女，戀情糾葛5年，日前宣告破局，下一季是否上演破鏡重圓戲碼，還是Kelly轉而跟好友Kevin Kreider展開新戀曲，懸吊著觀眾一顆心，畢竟兩男都是又帥又有腹肌，小孩子才做選擇，大人都想要啊！

白手起家的女強人Kelly Li，外表性感、身材火辣，個性活潑、經濟獨立，還有500萬美金（約1.4億台幣）身家財產，在Kevin眼裡就是交往對象的第一選擇，沒料到，這個正妹卻愛上性格有點火爆的Andrew gray，一不順從他心意，Andrew就會爆跳如雷，兩人談戀愛還須找心理師諮詢，平衡彼此情緒，在旁人眼裡根本是活受罪。

第一集，女富豪Anna Shay幫kelly慶祝生日，帶著她們一起遠赴巴黎度假。由於調整時差因素，Kelly不想吵醒男友，就跟Anna外出逛街買珠寶，Andrew起床後竟然使出奪命連環call，在電話裡把Kelly臭罵一頓，指控她怎麼能自行外出，並不斷吼叫：「我被拋棄了」，氣氛變得極尷尬，事後Anna說，「如果他有毛病，別找她當出氣筒，男人床上功夫再好也不值得。」

為何Kelly不離開男友？外界都想問。首先，Andrew長相帥氣、五官深邃，還有結實腹肌，論外在簡直無可挑剔，可能是其中因素。而且來自單親家庭的Kelly有過一段婚姻，曾與詐騙集團首腦結婚，享受豪奢待遇，未料老公被逮捕後，生活從天堂跌落地獄，造成內心不安定感，所以當黏人又有忠誠度的Andrew出現時，她也全然奉獻，每次大吵後，男方又低聲下氣求和，讓Kelly不忍心拒絕。

Andrew在這段關係裡也不夠自信，自行創業的Kelly身兼《璀璨帝國》製作人，朋友都是洛杉磯亞裔富豪，對比起來，他只演過《新恐龍戰隊》（Power Rangers Megaforce）裡的小角色紅戰士，並沒有太多拿得出來的作品。被Kelly好友調侃她們性生活失調時，他內心受到打擊，表情失落，不敢置信親密行為會被外洩。

節目播畢後，Andrew再度展現低情商，向外界爆料，這些影集演員事先都不認識，電視節目裡有劇本安排，他是按照劇本走，並非本色出演，才會被曝露較負面的行為，讓影迷觀感不佳。被冠上「恐怖情人」頭銜後，他於3月初宣稱和Kelly分手，雙方在IG公告「我們已經作出艱難的決定，從彼此生活中正式分開，我倆都很高興能經歷一段成長和學習的關係。」最近也積極推出新作，不斷想為自己「洗白」。

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可惜，現在Kelly的IG照片庫裡已無Andrew身影，幾乎清空了前男友的記憶，反而是韓裔美籍男模Kevin Kreider頻頻入境。這個影集裡看起來最窮的小子，事後驚爆是有上億身家的CEO，身材同樣超好，瞬間把Andrew比下去。Kelly在IG裡秀出兩人一起為反歧視亞洲人舉牌發聲、一起工作拍照，Kevin賣力討好性感美人，甚至下跪作勢親吻她的手，感覺十分登對。

美媒認為，若Kelly選擇和好友Kevin交往，絕對是撫慰失戀的第一首選，但他總是嘴巴上表達愛慕，沒有實際行動過，不知對Kelly是真心還是純喜歡撩妹？好友能不能成真情侶，還是Kelly再吃回頭草的懸念，勾起了觀眾的好奇心， 這場三角戀在《璀璨帝國》下一季劇情，勢必是收視率焦點。