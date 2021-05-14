27歲「Formosa Sexy」成員Abby，是福爾摩沙夢想家專屬啦啦隊，擁有23吋小蠻腰和C級美胸的Abby，完美身材曲線宛如撕開漫畫走出來的「撕漫女」，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，其實自己保持身材從不忌口，一天可吃5至6餐，體重仍僅43公斤，天生就是纖瘦的體質。

Abby是Formosa Sexy最「腰」瘦的舞蹈妖精，她坦言自己食量大，有時候宵夜也可以吃，但是嚴格雕琢曲線的她，想買束腰追求更極致的S型體態。Abby加入啦啦隊工作前是一名會計，因為喜歡站上舞台、在球場應援的感覺，Abby前前後後甄選3年，終於入選Formosa Sexy，在今年她更毅然決然辭去會計本職，家人一開始反對，但是Abby說：「跳啦啦隊是我的夢想，我的目標只有往上，不會停止。」

Abby因為不是舞蹈科班出身，學舞的路上也曾嘗到挫敗滋味，「自己筋比較硬，羨慕那些筋開腰軟的人」，打擊最大的是大學時，老師在舞蹈甄選會上挑角色，三分之二的同學都選上，卻沒選到Abby，她說：「那時候覺得自己很爛，當下不敢哭，回去了才崩潰。」但是Abby擁有打不倒的精神，就像她甄選3年啦啦隊期間，也曾自我懷疑，但最終克服心魔，她以自己經驗，告訴有啦啦隊夢想的女生：「很多甄選結果會不如預期，每一次失敗都是經驗，有沒有選上都是其次，一定要熱愛這份工作、熱愛上台的感覺。」

外型可愛、擁有巴掌臉的Abby，談起戀愛是貼心型的女友，她說自己的浪漫不是製造驚喜，反而非常務實，比方說看到男友手機壞了，會默默幫他換1台手機，私下會有大女人的一面嗎？Abby說她比較在乎男友穿搭，如果另一半是造型打扮這一塊的門外漢，Abby可是會化身時尚助教，一步一步幫男友改頭換面。

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