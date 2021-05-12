就是開不了口？許瑋甯宣布「恢單」的迂迴語言　揭露名人離婚之沉重

▲許瑋甯和劉又年（左）曾傳出在2019年祕婚，如今卻被爆已離婚。（圖／取自許瑋甯IG）

電影《當男人戀愛時》熱賣近4億多元台幣，謝票記者會上風風光光，所有演員都來了，麥克風繞了一圈，卻還沒傳到新聞主角手上，時間一秒一秒過去，媒體在話題邊緣小心試探，慢慢切進主軸，「可以聊一下最近感情狀況嗎？」該來的總會來的，躲不掉，女主角試著緩和呼吸，平靜地說：「大家都有共識往婚姻那條路走，但沒有成功，所以現在是理性和平的狀態下，還是朋友，謝謝大家關心」。媒體嘗試再追問，「我們還是討論電影吧」，工作人員機靈地擋掉話題。

上週，許瑋甯為我們展示了一番語言迂迴藝術的奧妙，最私密的情事在不被預期的場合下發酵，略帶尷尬的氛圍，像在水面上泛起陣陣漣漪，擴散到每個與會者的心。明明觀看同一場活動，事後有人認為她只坦承是「情變」，有人則拍板定案，「這果然是離婚了啊！」

「一千個人眼裡，就有一千個哈姆雷特」，只能各自解讀。

不評論許瑋甯真實婚姻狀況，但透過這場記者會，我們深刻感受到「我離婚了」或「我沒有離婚」這句話，在一個非單人活動的公開場合，對一個女人來說有多難開口。不像戀人分手那樣輕鬆，高唱蕭亞軒的《一個人的精彩》，揮手掰掰祝你們愉快，就能轉身離去。結婚意義重大，是背負彼此的人生，若無奈走到離婚這一步，絕對沒有人是贏家。

一場「體面的離婚」，表面上只有一紙聲明那樣簡單，對名人來說卻牽涉廣泛層面，更須深思熟慮。馮紹峰和趙麗穎上月宣布離婚，在個人微博上只有「日子很好，過去很好，願未來更好」短短13個字，但從夫妻決定分開後，兩人的財產、住所歸屬、子女撫養權，甚至是否違反廣告代言合約內容，背後是兩個家庭、兩個藝人團隊、甚至無數廠商合同糾葛，要徹底完成切割，並非容易之事。

2010年，阿Sa和鄭中基開記者會宣布離婚那天，卻也是他們公開婚訊的同一天。隱瞞了4年，同時說了一個好消息與壞消息。

2019年，梁靜茹爆出離婚消息，尚未證實前，好友范瑋琪回應：「隱隱約約有聽說」，被網友群起攻擊罵她「大嘴巴」。

2021年，許瑋甯被友人爆出祕婚2年又分手，好友林心如高EQ回覆：「只要她幸福開心，我就開心。」把話語權留給當事人。

相愛時需要相同頻率，分開時也是。無論誰先開口提離婚，唯有兩位當事人達成共識，平復好內心波動，談好分手條件，做好離婚手續，才能實際付諸於一張「我們」共同發表的聲明，任何旁人的發聲，都是破壞天秤的平衡。

電影《Love, Simon》裡的男主角，是一個未出櫃的高中生同志，他盤算著找到適合時機告知家人，卻被同學惡作劇般將性向公布在網路上，成為眾人目光焦點。事後同學懊悔道歉，稱以為這不是件大事，他氣憤地回應：「我不在乎你是否認為這是件大事，這輪不到你來決定，應該由我來決定，時間、地點、方式、有誰應該知情、怎麼樣開口，這本來是我的事情，但你奪走了這一切」。

對於女人來說，離婚何嘗不是件大事？

大陸女星白冰結婚7年後，錄製《乘風破浪的姊姊》時坦承離婚生子，王子文也在參加相親節目《怦然再心動》時，向新對象吐露未婚生子，兒子已經7歲了。她們也和許瑋甯一樣，曾經奮力想往婚姻這條路上走，只是沒有成功。為了有嶄新的人生，她們終於鼓起勇氣，將封鎖在心裡很久的祕密對外公開。網路瘋傳她們嫁給富二代、演員，過著美好人生的傳聞，也終於謎底揭曉。

每個女人都應有不被剝奪的「離婚自由」，沒有爆料者洩漏情事，無論是好是壞，都能勇敢主導揭露情事的權利。身為公眾人物，若真的非得對外說明，至少向大眾公開的時間、地點、方式、內容，都該由她們自己決定。不要因爆料者攪局，讓她們尚未做好準備，就被迫在無預期狀況下面對媒體，用技巧性說話方式來繞圈子，把外界都看懵了。

面對離婚或分手這等大事，女星們需要一些緩衝空間，釐清自己的想法、平衡內心。如果說出口的時機未到，別急，再讓子彈飛一會兒吧。

每一隻湖面上昂首的美麗天鵝，看似悠遊自在，底下都在拚命滑水呢！