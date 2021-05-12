金曲入圍名單！青峰可望連莊歌王　林俊傑3度入選「想給世界溫暖」

第32屆流行音樂金曲獎今（12日）公布入圍名單，最佳男歌手獎堪稱「死亡之組」，入圍的6位為瘦子（E.SO）、林俊傑（JJ）、吳青峰、杜正熙（蛋堡）、韋禮安及李泉。呼聲頗高的瘦子，聽聞自己入圍，酷酷地說：「滿好的！」

瘦子從頑童MJ116單飛發專輯，星運亨通，這次順利提名歌王，雖然是第一次，但聲勢銳不可擋，他簡短發表入圍感言，「滿好的，但現在大家真的要注意防疫！如果狀況真的不好，金曲獎還是延期，改天再說吧！」

林俊傑已經拿過2座金曲歌王，此次三度角逐，仍是滿懷感激，「很慶幸在這段時間，還能透過歌聲和音樂帶給這個世界一些溫暖！感謝評審團給予的肯定！」

韋禮安曾在第22屆入圍男歌手，但無緣拿獎，他下午正為6月底發行的全新英文專輯拍封面，聽到入圍歌王和最佳專輯等四項大獎後表示：「滿開心的、滿驚訝的！」想了一下又說：「努力很久被看見很開心、是很棒的感覺，謝謝評審讓專輯入圍。」

另外，最佳台語男歌手入圍者，許富凱、楊肅浩、伍佰、荒山亮也是實力堅強，最令人驚喜的是綜藝咖形象鮮明的浩子（謝炘昊），他曾獲金鐘獎綜藝節目主持人獎，去年11月以個人專輯轉戰歌壇，這次是首次入圍金曲獎。

已是金曲獎常客的許富凱表示：「這兩天心情真的像在洗三溫暖，老天爺總是無意間給我很多驚嚇與驚喜，開始製作『拾歌』專輯，從沒想過它會走進金曲大門，謝謝金曲評審的鼓勵，讓我知道很多音樂很多歌曲，是能再次被聽到的，總之我會一直做下去。」

七度叩關歌王的許富凱，遇上演唱會因疫情二度延期，被問攻蛋、歌王哪個比較難？他打趣說：「人生真的好難！」也呼籲粉絲一定要做好所有防疫措施。而搖滾天王伍佰以演唱會專輯入圍，興奮大笑：「哈哈哈，這是現場演唱的捏！」（編輯：楊穎軒）

重要入圍名單：

最佳華語女歌手

萬芳

巴奈

孫盛希

蘇慧倫

田馥甄

譚維維

最佳華語男歌手

瘦子E.SO

林俊傑

吳青峰

杜正熙

韋禮安

李泉

最佳台語女歌手

朱海君／夢見蘇西

曹雅雯／自本

蔡家蓁／若是你，想欲了解我

黃妃／色違

張涵雅／上半場

最佳台語男歌手

許富凱／拾歌

楊肅浩／葛瑪蘭的風吹

伍佰／伍佰&China Blue透南風演唱會影音全紀錄

浩子／共你惜惜

荒山亮／等待好天

最佳客語歌手獎

曾仲瑋

謝宇威

黃姵妤

春麵樂隊

羅文裕

最佳原住民語歌手獎

達卡鬧

桑布伊

Lowking姚宇謙

馬曉安

ZZ瑋琪

最佳新人獎

YELLOW 《浮世擊》

熱寫生《豆皮少年》

李浩瑋 《Diamond In The Rough》

青虫 AOI 《有你的故事》

理想混蛋 《愚者》

李友廷《如果你也愛我就好了》

?te 《A Bedroom of One’s Own》

最佳華語專輯獎

《給你們Dear All》

《出沒地帶》

《無人知曉》

《家常音樂》

《Sounds of My Life》

《十日彈》

最佳演唱錄音專輯獎

《出沒地帶》

《畫話》

《運氣來得若有似無》

《得力量》

《PORTAL》

最佳台語專輯獎

《拾歌》

《自本》

《共你惜惜》

《赤腳紳士》

《上半場》

《有你的故事》

年度歌曲獎

《阿峰今天沒有來》

《伯父》

《若是明仔載》

《因為你 所以我》

《Sounds of My Life》

《擁抱》

《刻在我心底的名字》

最佳作曲人獎

曹雅雯、鍾興民

HUSH

潘雲安

桑布伊

韋禮安

艾怡良

最佳作詞人獎

黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／演唱者：萬芳

陳昱榕（瘦子E.SO）／伯父《Outta Body靈魂出竅》／演唱者：瘦子E.SO

武雄／罔市只能回味《自本》／演唱者：曹雅雯

小寒／倖存者《《倖存者 • 如你》雙EP》／演唱者：林俊傑

葛大為／無人知曉《無人知曉》／演唱者：田馥甄

杜振熙／蜘蛛《家常音樂》／演唱者：杜振熙

最佳編曲人獎

吳少雍

鍾興民

蔡侑良

YELLOW黃宣

嘟嘟

大象體操

最佳專輯製作人獎

黃韻玲

張三、曹雅雯

米奇林、剃刀蔣、孫盛熙

陳建騏

曾仁義、洪子龍、桑布伊

李泉、嚴俊

最佳單曲製作人獎

李欣芸

周杰倫

YELLOW黃宣、余佳倫

方大同

黃雨勳

荒井十一

最佳專輯製作人獎

黃韻玲

張三、曹雅雯

米奇林、剃刀蔣、孫盛熙

陳建騏

曾仁義、洪子龍、桑布伊

李泉、嚴俊

最佳樂團獎

OVDS

生祥樂隊

康士坦的變化球

告五人

落日飛車

漂流出口

deca joins

最佳演唱組合獎

守夜人

追風少女FALI

張三李四

原子邦妮

尋人啟事

最佳MV獎

飢餓時代《浮世擊》／導演：章郡

莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／導演：廖珮妤、唐治中

舞女《Bedtime Story》／導演：葉依柔

家常音樂《家常音樂》／導演：王宗欣

夜遊神《阿民》／導演：曾婉

Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／導演：DQM

直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／導演：黃婕妤

一一《無人知曉》／導演：陳奕仁

特別貢獻獎

羅大佑

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載