明星分手見人品！男人愛不愛你，和他分一次手就知道了

有人說，「男人愛不愛你，和他分一次手就知道了。」

如果他真的愛你，分開後每一天，他會發現你對他有多重要。

如果他真的不愛你，分開後每一天，他會讓你知道他有多糟糕。

分手見人品，相愛時甜言蜜語，怎麼看都順眼，一言一行都是優點；一旦濃情轉淡，就連對方大口呼吸都是錯的。最近有幾對明星情侶離婚或分手，成了娛樂焦點，名人私下互動我們見不到，但聽其言、觀其行，或許能了解他們的個性差異。

一、何孟遠、荳荳、采子

何孟遠與荳荳交往3年，卻因為《全明星運動會》結識采子，意外擦出新火花，戀情還沒斷乾淨，就和新歡私訊想要撲倒對方，互傳愛心符號，消息一出，瞬間被網友罵成「渣男」代表，黯然錄製影片公開道歉，並和采子雙雙退出節目。沉潛沒幾天，他卻在臉書發洩不滿，認為劈腿只是私事，和荳荳私下道歉過，沒想到會上了新聞。

他把劈腿曝光被公審一事的矛頭，轉向荳荳的閨蜜元元、陳敬宣，批評她們「雙面手法」帶風向，讓大家覺得很正義，私下又傳訊息安慰他，「我知道妳們跟荳荳私下並沒有那麼好，以前相處，每次聚會都在背後說朋友是非，也說荳荳很窮酸為什麼不喜歡名牌包」。甚至暗示兩人去聚會飯局，私下有金錢交易，氣得雙姝要提告。

反觀采子神隱24天後，首次在IG發聲就是承認錯誤，希望未來能成為更好的自己，並感謝藍隊隊友：「與你們一起奮鬥，幾乎是出道的這段時間最棒的時刻。」一番貼心喊話，立刻獲得同隊隊友回應，網友也很惋惜她的退出。同樣是雙劈新聞主角，何孟遠和采子的發言，卻有截然不同的氣度。

二、賴弘國、阿嬌

賴弘國和阿嬌去年提出分居協議後，至今屆滿1年，正式辦妥離婚手續。對比的是，賴自稱憂鬱症纏身，暴瘦掉了12公斤、阿嬌則傳出為戲增胖，暴肥了18公斤。分手後，阿嬌接受港媒採訪，坦言自己可能不適合婚姻，和前夫還是做朋友比較好。

賴弘國則是態度差很大，去年分手以千字文深情道別舊愛，稱讚「她是我遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人，只是她不愛我了。謝謝妳曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。」並邀請對方下次來台再一起去喝運鈍根湯，態度大方有禮。

沒想到度過分居期後，賴弘國暴瘦到讓人認不出來，連個性也像變了一個人，曾說不再談論婚姻，近日卻在媒體放砲，抱怨這段婚姻毀了他，不知為何被甩，至今仍走不出陰影，更慶幸還好沒花千萬頭期款買房給阿嬌，不然得揹上億元債務，落得人財兩失。相隔一年，態度落差之大，堪比川劇變臉令人訝異。

三、Echo、李千那

歌手Echo跟李千那則在去年和平分手，是元介一度被質疑是第三者，對此，Echo展現紳士風範，在臉書發文力挺舊愛，「畢竟都是真心付出過，希望接下來會出現的任何難過，都留給我承受就好，我只希望你能開心」，並表示「沒有別的人介入這段感情」，希望外界不要詆毀女方，展現最佳前任的風度。

兩人分手後沒撕破臉，Echo去年底在臉書PO出口技表演影片，李千那大方留言：「帥呆」，他搞笑回覆：「各位請讓座，貴賓來了」，附上一個笑臉圖案，友好關係不言可喻。

在心理學上有個名詞叫做「歸因理論」，當人們在建構認知、分析事件因果關係時，有些人習慣檢討自己，做內部個人歸因，像阿嬌說的「我不適合婚姻」，采子說的「我會好好反省所有，改正過錯，成為更好的自己。」

有些人則偏向歸咎於外在情境因素干擾，事後才能釋懷，像賴弘國說的，兩次婚姻的失敗，「我想這都是命運的安排」，或者像何孟遠認為閨蜜暗中慫恿荳荳，才會讓劈腿一事曝光。經歷一段愛情的不順遂，每個人都有自己的解讀方式，賦予意義，才能取得內心平衡。

「相愛時全情投入，分手時不出惡言，這是多大的造化。」

觀察一個男人的時候，不要只看他順遂的時刻，而要觀察他遇到逆境時如何自處。想知道一個紳士戀愛時的品格如何，不經意地和他聊聊前女友或前妻，這可能是擇偶避免踩雷的好方法，他口中怎麼說別人，或許未來就會怎麼跟朋友提起你。劈腿出軌固然可惡，但公開說舊愛壞話，或拉踩好友閨蜜的行為，有時更讓女性無法接受，畢竟，喜新厭舊之心，人皆有之，然而分手後對舊愛口出惡言的男性，就須深思是否適合交往吧！