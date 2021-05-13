【個人意見】2021全英音樂獎

正當我在尋找本週回顧題材時（就跟打開冰箱看看還剩什麼的概念差不多），突然發現今天有全英音樂獎，全英音樂獎是一個在英國頒發的音樂獎項（啊不然呢），至於為什麼會在一個禮拜三，我雖疑惑但仍然感激。

今年似乎很流行露肚子，泰勒絲其實在紅毯上不時有大膽舉動，這件灰色露肚裙裝給人一種海砂屋的質感，但仔細想想做成中空其實是最好的設計，上衣還可以拿來搭別的東西（搭什麼，外露鋼筋嗎）。

身為紅毯男子組敢穿界頭號人物的Harry Styles，選擇了一個70年代壁紙風的印花西裝套裝，我蠻喜歡這套套裝的，圖案的安排很有趣不落俗套，我甚至也喜歡那個包包，只是那包包不見得是這衣服最好的搭配選擇，球鞋可理解但不好看，他可能是不想看起來太嚴重，但當你穿上成套印花西裝時就該知道你早已跨越了太嚴重的那條線。

Dua Lipa的金色禮服十分有趣，是這個牌子經典的馬甲搭配垂墜的剪裁，跟短項鍊搭起來也很合適，我可以理解搭配吊襪帶絲襪的想法，但是覺得有點太多，而且這樣把腿切了好幾截，比例上就顯得有點怪，不過重點是她看起來很美，只是下半身跟上半身有點各過各的。

Haim看起來好像Uniqlo的型錄。其實她們身上穿的是高級的極簡品牌，但極簡品牌最大的問題是不太上相，也許穿在身上感受截然不同，但簡單的東西拍紅毯照就是稍微吃虧一點，其實這三套衣服都是好看的，簡單的髮型化妝也很搭。

Adam Lambert的豹紋西裝剪裁恰當，但他的眼影有點下手太重的感覺。一旦在意起化妝就會被他的臉吸進去，因為嫵媚眼影跟鬍子的組合真的十分奇妙。

不過說到奇妙，Billy Porter看起來像某種黑色的熱帶鳥類，對於挑戰服裝的性別界線，Billy Porter的確是一個代表人物，真的很特別（委婉）。

Little Mix為您帶來孕婦婚紗的最新時尚。其實兩套孕婦裝都很有意思，一套是薄紗不規則的抓褶，一套是中間有鏤空的剪裁，我很喜歡新時代的孕婦裝是去凸顯孕肚的曲線，兩個準媽媽都看起來容光煥發。

Olly Alexander應該整個晚上都在壓抑自己雙手擺動做出飛翔動作的渴望，你看他左手拉右手顯然就是在克制自我。

Griff的服裝整體呈現一個水母的型態非常特別（又來！）頭上的鐵絲裝飾倒很像那種大家家裡都有的，晾內褲和襪子的那個圓形的東西，在經過颱風後會呈現的狀態。

最後附上一張與全英音樂獎無關，Lady Gaga在義大利拍完電影收工的畫面，她看起來不像拍完電影，倒像剛下班的打掃阿姨。

圖片來自Vogue及People